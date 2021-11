Rechtszaak Team DSM en Ilan Van Wilder voorlopig van de baan

De rechtszaak tussen Ilan Van Wilder en SMS Cycling BV (de licentiehouder van Team DSM) is voorlopig van de baan. Beide partijen zouden elkaar vandaag treffen in de rechtbank van Zwolle, maar WielerFlits heeft vernomen dat de zitting is opgeschort.

Beide partijen denken eruit te komen met een schikking, maar hebben meer tijd nodig om deze op papier te krijgen, meldt de rechtbank.

Van Wilder en Team DSM liggen al maanden met elkaar in de clinch om een arbeidsconflict. Het Belgische rondetalent wil graag vertrekken bij de Duitse ploeg, ondanks een tot eind 2022 doorlopend contract.

De eerste berichten over een verstoorde relatie tussen beide partijen dateren van begin juli. De onenigheid ontstond onder meer over bepaald fietsmateriaal, dat andere renners wel hadden, maar Van Wilder niet ter beschikking kreeg. Zijn niet-selectie voor de Vuelta a Espana verslechterde de situatie.

Sindsdien ontstond er een onoplosbare conflictsituatie. Vorige maand werd bekend dat Van Wilder de stap naar de rechtbank had gezet.

WielerFlits heeft Team DSM en TEAMVISION, het managementbureau dat Van Wilder bijstaat, benaderd voor een reactie. Beide partijen geven geen commentaar.