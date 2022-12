Ramon Sinkeldam gaat mee op trainingskamp met Alpecin-Deceuninck

Ramon Sinkeldam leek op weg naar B&B Hotels-KTM, maar de Franse ploeg heeft problemen om de financiën voor volgend jaar rond te krijgen. Wat dit betekent voor de toekomst van de Nederlander, is nog afwachten. Het Nieuwsblad meldt nu echter wel dat Sinkeldam volgende week alvast met Alpecin-Deceuninck meegaat op trainingskamp naar Spanje.

Sinkeldam was de voorbije vier seizoenen sprintaantrekker voor Arnaud Démare bij Groupama-FDJ. Alpecin-Deceuninck heeft met Jasper Philipsen ook een snelle man, die nog wel een goede lead-out kan gebruiken. In gesprek met Rouleur liet Philipsen onlangs weten dat hij – mede door de lange afwezigheid van Jonas Rickaert – niet tevreden was over zijn trein in 2022 en deze winter graag wilde werken aan dit onderdeel. “Maar het is lastig, want het is erg specialistisch. Er zijn niet veel specialisten in het peloton die zich echt op het aantrekken van de sprint focussen en voor de volle honderd procent zijn toegewijd aan deze taak”, voegde de rappe Belg daaraan toe.

B&B Hotels-KTM

De Franse krant Le Télégramme meldde woensdag dat Jérôme Pineau, de teammanager van B&B Hotels-KTM, aanstaande vrijdag zal communiceren over de toekomst van zijn wielerploeg. De deadline van de UCI om de documenten aan te leveren voor de wielerlicenties voor 2023 is inmiddels al verstreken, maar Pineau zou nog wat extra tijd hebben gekregen van de UCI om een dossier af te ronden en in te dienen. De internationale wielerunie zal dan op zaterdag (3 december) bepalen of ploegen aanspraak maken op hun aangevraagde licentie, en dit ook naar buiten toe communiceren.

Een andere Franse krant, Ouest-France, stelt dan weer dat B&B Hotels-KTM tot en met maandag 5 december de tijd heeft om alle documenten in te leveren bij de licentiecommissie van de UCI. De Franse formatie zou in 2023 een forse upgrade krijgen, maar dit lijkt inmiddels niet meer zo realistisch. De namen van Paris Cycling Club, Amazon France, Carrefour, Cdiscount en Engie zijn al meermaals gekoppeld aan de Franse ploeg, maar vanuit die sponsorhoek blijft het vooralsnog angstvallig stil.