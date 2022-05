Lefevere toont interesse in Sinkeldam: “We zoeken nog een lead-out”

Patrick Lefevere heeft in zijn wekelijkse column voor Het Nieuwsblad zijn interesse in Ramon Sinkeldam kenbaar gemaakt. De teambaas van Quick-Step-Alpha Vinyl is op zoek naar een goede laatste man voor in de sprinttrein. “Omdat het een heel specifieke positie is en omdat Michael Mørkøv niet de eeuwige jeugd heeft”, klinkt het.

De 33-jarige Sinkeldam komt nu nog uit voor het Franse Groupama-FDJ, waar hij een belangrijke rol speelt in de sprinttrein van Arnaud Démare. De Nederlander is momenteel actief in de Giro d’Italia en was daarin al zeer succesvol met zijn Franse sprintkopman. Sinkeldam wist Démare namelijk al naar drie ritzeges te piloteren in de Italiaanse ronde, om precies te zijn in Messina, Scalea en Cuneo.

Het contract van Sinkeldam bij Groupama-FDJ loopt na dit seizoen echter af en Lefevere heeft al contact gezocht met het management van de Nederlander. “Zoals gezegd: we zoeken nog een bijkomende lead out. Omdat het een heel specifieke positie is en omdat Michael Mørkøv niet de eeuwige jeugd heeft. Sprintloods is een soort knelpuntberoep in het peloton, toch als je op zoek bent naar een goeie. De ‘scouting’ is moeilijk.”

“Bij de rekrutering van nieuwe renners vraag je trainingsdata op, bekijk je het bio-paspoort en samen met je buikgevoel heb je meestal een goed idee van welk vlees je in de kuip hebt. Voor lead outs volstaat dat niet: je moet video’s bekijken en sprints echt diep analyseren. Want het is niet omdat de sprinter niet wint dat de loods zijn werk niet goed heeft gedaan. Het omgekeerde geldt net zo goed. Maar zelfs als je al je huiswerk goed hebt gemaakt, blijft het hopen dat de chemie tussen sprinter en laatste man een beetje goed zit. Meer dan voor elke andere job in de koers geldt voor de lead out: ‘the proof of the pudding is in the eating’.”

Sprintloods van Jakobsen en Merlier?

Mocht Sinkeldam verkassen naar de Belgische formatie, dan zal hij vanaf volgend seizoen de sprints moeten aantrekken voor Fabio Jakobsen en Tim Merlier. Laatstgenoemde staat op het punt om een contract bij Soudal-Quick-Step, de opvolger van Quick-Step-Alpha Vinyl, te ondertekenen. Onze bronnen bevestigen dat de deal rond is. Dat betekent meteen ook zo goed als zeker het einde van Mark Cavendish bij Quick-Step. De Brit wordt door zijn management intussen bij andere teams aangeboden.