zondag 17 december 2023 om 19:54

Raar maar waar: geen enkele Belg op podium in veldritten van Herentals en Namen

België is het crossland bij uitstek, maar daar was dit weekend weinig van te merken. Sterker: in de crossen van Herentals (X2O Badkamers Trofee) en Namen (Wereldbeker) finishte er zelfs geen enkele Belg op het podium bij de elitemannen. En dat is voor het eerst sinds lange tijd.

In Herentals gaf wereldkampioen Mathieu van der Poel bij zijn crossrentree gelijk fietsles aan de concurrentie, eindigde Tom Pidcock bij zijn rentree meteen als tweede en werd Nederlands kampioen Lars van der Haar derde. De eerste Belg, Eli Iserbyt, strandde op een vierde plaats. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de X2O Trofee dat er geen Belg mocht plaatsnemen op het podium.

En een dag later zagen we eenzelfde beeld in de Wereldbeker van Namen. Winnaar Tom Pidcock wist na een interessante tweestrijd af te rekenen met de Nederlander Pim Ronhaar, die als tweede over de streep kwam. Joris Nieuwenhuis, een andere Nederlander, kwam als derde over de finish. Daarna was het wachten op de binnenkomst van de eerste Belg en dit bleek opnieuw Iserbyt, op plaats vier.

❌ 🇧🇪 No rider from Belgium on the podium this weekend. Not in the X2O Herentals and not in UCI World Cup in Namur.

Last time in the UCI World Cup:

– 🇧🇪 Heusden-Zolder 2013 (vd Haar, Bina, Stybar)

Last time in the X2O Trofee:

– First time ever. pic.twitter.com/oGqPhFJx3O

— Cyclocross24.com (@cyclocross24) December 17, 2023