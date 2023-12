zondag 17 december 2023 om 16:10

Tom Pidcock maakt favorietenrol waar in Wereldbeker Namen na duel met sterke Ronhaar

Tom Pidcock kwam, zag en overwon in de Wereldbeker van Namen. De Brit begon als favoriet aan de zware klim- en moddercross en boekte na een knappe inhaalrace zijn eerste veldritzege van het seizoen, na een mooie tweestrijd met de sterke Pim Ronhaar. De Nederlander kwam nog als tweede binnen, Joris Nieuwenhuis werd derde.

In het Belgisch Namen wacht vandaag de achtste manche in dit Wereldbekerseizoen, een wedstrijd die in korte tijd is uitgegroeid tot een échte klassieker op de veldritkalender. Pittige hellingen, modderstroken, kasseien, schuine kanten: de Wereldbeker in Namen heeft het allemaal en is daarom ook zeer populair onder de crossers en veldritliefhebbers.

Waar in het Italiaanse Val di Sole veel van de toppers een keertje oversloegen, waren ze in Namen – met uitzondering van Mathieu van der Poel en Wout van Aert – bijna allemaal van de partij. Tom Pidcock stond wel gewoon aan het vertrek en de Brit gold voor de start misschien wel als de topfavoriet voor de overwinning. Pidcock begon alleen wel niet op de eerste startrij en was van bij de start dan ook op achtervolgen aangewezen.

Een Nederlandse blitzstart, inhaalrace Pidcock

Pidcock was niet de enige topper die zijn start wat had gemist, want ook Michael Vanthourenhout, Cameron Mason en met name Lars van der Haar waren niet goed weg. Pidcock wist echter al vrij snel weer op te schuiven en dat was ook wel nodig, want in de spits van de koers besloten de Nederlanders de koers in handen te nemen. Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar, de twee ploeggenoten van Baloise Trek Lions, en een sterke Ryan Kamp trokken fors door.

Eli Iserbyt rook het gevaar en probeerde mee te gaan met de drie Nederlanders, maar slaagde er niet in om het gaatje te dichten en zag de kop van de koers ook niet meer terug. Waar Iserbyt niet in staat bleek om de oversteek te maken, wist Pidcock met een knappe inhaalrace zich wel weer in de wedstrijd te knokken. De nummer twee van de cross in Herentals ging eerst Kamp voorbij en passeerde vervolgens Nieuwenhuis.

Topfavoriet Pidcock rolt iedereen op

En Ronhaar dan? De Nederlandse seizoensrevelatie, eerder al winnaar van de wereldbekermanches in Dendermonde en Dublin, koos op een gegeven moment voor een soloslim, maar voelde wel de hete adem van Pidcock in zijn nek. De Brit kwam duidelijk onder stoom en wist steeds meer van de voorsprong van Ronhaar af te knabbelen, om in de zesde ronde definitief de aansluiting te maken. Was dit de voorbode voor een spannende tweestrijd om de overwinning?

Pidcock had duidelijk andere plannen en zette zijn Nederlandse tegenstrever meteen onder druk. Ronhaar had aanvankelijk nog wel een antwoord op de vele versnellingen van de Brit, maar moest in de voorlaatste ronde dan toch passen en keek bij het ingaan van de slotronde tegen een achterstand aan van een tiental seconden. Ronhaar gaf zich zeker nog niet gewonnen, maar Pidcock bleek ribbedebie en maakte zijn favorietenrol waar op de flanken van de Citadel.

Zaterdag moest hij nog zijn meerdere erkennen in wereldkampioen Mathieu van der Poel, maar vandaag was het dus – ondanks enkele pechmomenten onderweg – wel raak voor Pidcock in Namen. Ronhaar kwam na een sterke wedstrijd als tweede binnen, Nieuwenhuis (3e) was de tweede man van Baloise Trek Lions op het dagpodium.

Wereldbeker veldrijden Namen 2023

Uitslag, elitemannen

1. Tom Pidcock – in 59m45s

2. Pim Ronhaar – op 15s

3. Joris Nieuwenhuis – op 33s

4. Eli Iserbyt – op 52s

5. Michael Vanthourenhout – op 1m02s

6. Lars van der Haar – op 1m08s

7. Niels Vandeputte – op 1m30s

8. Toon Vandebosch – op 1m38s

9. Witse Meeussen – op 1m44s

10. Ryan Kamp – op 1m58s