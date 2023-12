zaterdag 16 december 2023 om 15:59

De meester is terug! Mathieu van der Poel geeft crossles bij rentree in X2O Trofee Herentals

Mathieu van der Poel heeft zijn rentree in de cross niet gemist. De wereldkampioen was bij zijn terugkeer in het veld veruit de beste in de X2O Trofee Herentals. Hij reed in de eerste ronde al weg bij de concurrentie, die hem niet meer terug zou zien. Tom Pidcock, die eveneens zijn rentree maakte, werd tweede. Kort daarachter finishten Lars van der Haar en Eli Iserbyt op de plaatsen drie en vier.

Thuisfavoriet Wout van Aert ontbrak in de X2O Trofee Herentals, maar de organisatie kreeg een waardige vervanger: Mathieu van der Poel. De wereldkampioen maakte een week eerder dan gepland zijn rentree in de cross. En hij was niet de enige, want ook Tom Pidcock dook weer het veld in. Kregen we meteen een tweestrijd? Of konden fulltime crossers als Eli Iserbyt en Lars van der Haar wedijveren met de grote kampioenen van de weg?

Van der Poel wacht niet af

Van der Poel liet er in ieder geval geen gras over groeien. Hij kende een knalstart en dook als eerste het veld in. Eenmaal in de modder nam hij geen gas terug. Integendeel. Halverwege de openingsronde, op de Skiberg, trok hij vol door en sloeg hij meteen een gigantisch gat. Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt, die als tweede doorkwam bij de eerste passage na één ronde en zo tien boniseconden pakte voor de X2O Trofee, waren na de openingsronde de eerste achtervolgers, maar hadden toen al een achterstand van dertien seconden. Lars van der Haar en Laurens Sweeck volgden op achttien tellen. Tom Pidcock zat zelfs al op bijna driekwart minuut.

In de tweede van acht rondes breidde Van der Poel zijn voorsprong verder uit. Van der Haar leidde nu de achtervolging. De Nederlander was in het gezelschap van Vandeputte, Iserbyt en Vanthourenhout en had een halve minuut achterstand op zijn leidende landgenoot. Voor hen was het nu al strijden voor plek twee. Van der Poel maakte net voor half koers nog wel een schuiver, maar veel van zijn pluimen verloor hij daardoor niet. Zijn voorsprong bleef comfortabel.

Van der Poel wint met overmacht

Ondertussen was Pidcock bezig met een opmars. De Brit wist de sprong te maken naar de groep Van der Haar, waar Cameron Mason eerder al bij aansloot. Sweeck moest niet lang daarna alweer passen, terwijl ook Vanhourenhout en Vandeputte afhaakten. Het kwartet dat overbleef – Pidcock, Mason, Iserbyt en Van der Haar – had bij het ingaan van de slotronde 56 seconden achterstand op Van der Poel. De wereldkampioen kon het de laatste ronde dus relatief rustig aandoen. Hij zou zijn eerste cross van het veldritseizoen 2023-2024 met overmacht winnen.

Dan de strijd om plek twee. Net voor het ingaan van de slotronde zette Pidcock de aanval in. Mason en Van der Haar kraakten, maar Iserbyt wilde van geen wijken weten. Hij bleef op enkele meters van de Brit hangen. Op de beklimming van de Skiberg moest Iserbyt echter uitklikken en kreeg Pidcock wat meer ruimte. De Brit bleef zijn achtervolgers voor tot op de streep en eindigde zo als tweede bij zijn rentree. Van der Haar ging nog voorbij Iserbyt en vervolledigde het podium.

X2O Trofee Herentals

Uitslag mannen

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in 59m20s

2. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 28s

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 29s

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 30s

5. Cameron Mason (Cyclocross Reds) op 59s

6. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 1m12s

7. Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) op 1m28s

8. Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) op 1m52s

9. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) z.t.

10. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) z.t.