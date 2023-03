Quinten Hermans koerste volgens plan: “Philipsen in de kopgroep was droomscenario geweest”

Quinten Hermans reed woensdag een goede Dwars door Vlaanderen. De renner van Alpecin-Deceuninck behoorde tot de betere renners op de klimmetjes, maar werd op enkele kilometers van de streep ingerekend, samen met de favorietengroep. “Op het einde was het een beetje gokken.”

Het was op de Kanarieberg dat we Hermans voor het eerst in beeld zagen in Dwars door Vlaanderen. De Vlaming beantwoordde een demarrage van Tiesj Benoot en kreeg enkel ploegmaat Jasper Philipsen en Christophe Laporte mee. “Jumbo-Visma maakte koers op de bergjes, zoals ze altijd doen. Ze braken de koers vroeg open, een keer te vroeg zelfs, denk ik. Ze gingen te hard de Kanarieberg op, waardoor we maar met vier renners wegreden. Dan rijd je niet naar de finish.”

Bij de beste renners bergop: “Anticiperen en reageren, dat was het plan”

Hermans en zijn metgezellen werden dan ook ingerekend, maar even later was het opnieuw raak. Wederom waren het de renners van Jumbo-Visma die demarreerden en Hermans zat wederom mee. “Deze keer zaten we met acht voorop. Dat was de juiste versnelling.” Philipsen, de sprinter van de ploeg, zat deze keer wel niet mee. “Het plan was dat ik ging anticiperen en reageren op de aanvallen en dat Jasper zich gedeisd ging houden. Dat was gelukt.”

“Als Jasper ook bij die groep met acht zou zitten, was het natuurlijk wel echt een droomscenario. Maar goed, alles moet meezitten op zo’n dag.” Hermans zat wel goed in de favorietengroep. Wanneer die dan de laatste vluchters hadden ingerekend, begonnen de demarrages. “Ik zag vrij snel dat er een aantal op halve kracht aan het meedraaien waren. Dan wist je dat er versnellingen gingen komen en dat het waarschijnlijk geen pure spring ging zijn. Mocht dat toch zo zijn, was er met Laporte nog altijd een goede sprinter.”

‘Het was gokken op het einde’

Laporte wachtte echter niet op zijn sprint, maar ging zelf aan. De Fransman was duidelijk nog goed en soleerde naar de zege. “Op het einde is het dan een beetje gokken. Dan zag je ook gewoon dat Laporte een heel sterke coureur is en dat hij de enige was met een goede demarrage. Ik had zelf ook nog Jasper achter mij, dus ik moest ook niet té veel doen vooraan”, besloot Hermans bij WielerFlits.

De volgende wedstrijd op het programma van Hermans is de Ronde van het Baskenland (3 april tot en met 8 april). Daarna focust hij zich weer op het eendagswerk. Hermans zal dan in actie komen in de Brabantse Pijl (12 april), de Amstel Gold Race (16 april), de Waalse Pijl (19 april) en Luik-Bastenaken-Luik (23 april).