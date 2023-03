Jasper Philipsen (vierde) baalt van Dwars Door Vlaanderen: “Gemiste kans”

Video

Jasper Philipsen kwam woensdagmiddag net tekort voor het podium in Dwars Door Vlaanderen 2023. De 25-jarige sprinter van Alpecin-Deceuninck kwam nog op het wiel van twee van de drie laatste aanvallers, maar strandde op plek vier. “Het is jammer dat die drie vooruit blijven”, baalt hij na afloop.

De koers werd door Jumbo-Visma opengebroken op de Kanarieberg. Tiesj Benoot reed weg met Philipsens ploeggenoot Quinten Hermans, nadat die twee eerder al met uiteindelijke winnaar Christophe Laporte én Philipsen waren weggereden. “Op de Kanarieberg kon ik niet harder. Ik heb zelfs een beetje geforceerd, waardoor ik misschien niet in de eerste groep mee was over de Trieu.”

Uiteindelijk vonden acht man elkaar in de jacht op de vroege vlucht. Laporte reed in de finale weg en won, vroege vluchter Oier Lazakano en Neilson Powless werden twee en drie. “Wij hebben daarachter gecontroleerd met de ploeg, omdat Quinten mee was. Trek-Segafredo, Lotto Dstny en UAE Emirates deden daar het werk en er zat nog iets achter.”

“Dwars Door Vlaanderen is een korte koers en de wind was vaak in het voordeel van de aanvallers”, zegt Philipsen. “Dat maakte het niet makkelijk. Jammer dat er drie man vooruit blijven. Mijn gevoel is wel goed, ik was beter dan in Gent-Wevelgem. De temperatuur heeft me goed gedaan. Maar dit is wel een gemiste kans. Over een week volgt de Scheldeprijs, die moet me ook liggen.”