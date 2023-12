Niels Bastiaens • woensdag 13 december 2023 om 17:34

Quinten Hermans en Gianni Vermeersch beginnen hun crosswinter in Herentals

Quinten Hermans en Gianni Vermeersch zullen komende zaterdag in Herentals hun eerste cross van het seizoen afwerken. Dat bevestigt hun werkgever Alpecin-Deceuninck tegenover WielerFlits..

De twee geven hun wegprogramma al een tijdje de voorkeur. Hermans kwam vorige winter nog veertien keer in actie, maar dat ging niet zoals gewenst, zei hij ons eerder. “Ik had een doel gemaakt van het EK, maar dat liep mis. Daarna heb ik kort gerust en ben ik weer begonnen, dus ik heb geen rustperiode gehad. Dat willen we dit jaar anders aanpakken met meer rust. Als het goed gaat, zie ik niet waarom het WK niet kan, maar normaal wordt het BK de laatste cross.”

Vermeersch bouwt de cross al langer af, waardoor zijn vorige winter beperkt bleef tot acht crossen, waarin hij geen top-10 haalde. “Dat was een tegenvaller. Mede door een iets langere rust en omdat ik redelijk laat nog het WK Gravel reed, heb ik te weinig specifieke crosstraining kunnen doen. Het is zeker de bedoeling dat het specifieke crossniveau en de conditie er deze keer wel is”, aldus Vermeersch, die het WK ook niet uitsluit.

Behalve hun deelnames aan de X2O Trofee-cross in Herentals, komende zaterdag 16 december, kan de ploeg nog geen andere crossen op hun wedstrijdprogramma bevestigen voor de komende weken.