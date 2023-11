Nick Doup • woensdag 8 november 2023 om 10:03

Gianni Vermeersch kiest andere voorbereiding op veldritwinter en wil Tour 2024 rijden

Interview Gianni Vermeersch is een van de renners die door zijn focus op het wegseizoen steeds minder veldritten gaat rijden. Wel blijft de coureur van Alpecin-Deceuninck trouw aan de cross. “Ik zal een tiental wedstrijden afwerken vanaf half december, ook al was vorig jaar echt een tegenvaller”, vertelt hij aan WielerFlits.

“Vorig jaar heb een goede maand gecrost, vanaf december tot aan het Belgisch kampioenschap. Dat is opnieuw de bedoeling”, laat de 30-jarige Vermeersch weten. “Het is vooral om toch een goede basis op te bouwen en de techniektraining te onderhouden. Ik zal een tiental wedstrijden afwerken vanaf half december.”

Nieuwe aanpak

De winter van 2022-2023 bleef beperkt tot acht crossen, waarin Vermeersch nooit de top-10 haalde. “Dat was echt een tegenvaller”, is hij duidelijk. “Mede door een iets langere rust en omdat ik redelijk laat nog het WK Gravel (waar hij wereldkampioen werd, red.) reed, heb ik te weinig specifieke crosstraining kunnen doen.”



“Het is zeker de bedoeling dat, als ik begin te crossen, het specifieke crossniveau en de conditie er wel is. Vorig jaar maakte ik de fout door lang te blijven fietsen op de gravelbike, omdat ik in de gravelsfeer zat. Ik reed mijn lange ritten op brede banden in het veld, maar merkte dat het toch een groot verschil is. Puur technisch was ik rampzalig, dus ik wil die techniek weer terug krijgen”, aldus Vermeersch.

Een eventuele deelname aan het WK veldrijden in Tábor sluit de luitenant van Mathieu van der Poel uit. “Het is niet de bedoeling om mijn voorjaar te hypothekeren omdat ik te lang gecrost heb, voor een plek in de top-10 van het WK.”

‘Tour maakt carrière rond’

Het voorbije wegseizoen van Gianni Vermeersch viel vooral op door een elfde plek in de door Van der Poel gewonnen Parijs-Roubaix. Een grote ronde reed hij niet, nadat hij dat in 2021 en 2022 wel had gedaan. “Het was een ontgoocheling dat ik er niet bij was in de Tour de France. Ik zat vol in de voorbereiding en daarna was het mentaal moeilijk opladen naar de Vuelta toe”, geeft hij toe.

“Hopelijk mag ik volgend jaar wel richting de Tour. Dat zou toch wel voor mij mijn carrière rondmaken. Iedereen zal dat willen, en de Giro en de Vuelta heb ik al gedaan.”