Nick Doup • zaterdag 11 november 2023 om 07:08

Hoe de vorige veldritwinter een wijze les is geweest voor Quinten Hermans

Interview Quinten Hermans is kritisch op zijn prestaties van het afgelopen seizoen en wil daarom zijn winter anders aanpakken. De heuvelspecialist en crosser van Alpecin-Deceuninck gaat minder crossen en vooral meer rust nemen. “De cross gaat zeker niet weg, want ik houd er nog heel veel van”, verzekert hij in gesprek met WielerFlits.

“Het zal veel minder zijn dan de afgelopen jaren, ik denk dat ik pas in december ga beginnen”, aldus Hermans, die eind 2022 vertrok bij Intermarché-Wanty-Gobert om over te stappen naar de ploeg van Mathieu van der Poel. “Het zal vooral zaak zijn om lang genoeg te rusten om van het wegseizoen te bekomen. Het is een zwaar en een lang wegseizoen geweest. Ik moet genieten van de rust en daarna rustig weer opbouwen.”

Meer rust, minder cross

Dat is de conclusie die Hermans en de ploegleiding getrokken hebben uit vorig jaar. “Ik denk dat we afgelopen winter niet 100% hebben aangepakt, allicht door mijzelf”, is hij zelfkritisch. “Ik had een groot doel gemaakt van het EK, maar dat liep mis. Daarna heb ik kort gerust en ben ik weer begonnen, dus ik heb geen lange rustperiode gehad. Dat willen we dit jaar anders aanpakken, met meer rust en minder crossen dan vorig jaar.”

Hoe lang het veldritseizoen van de Antwerpenaar zal doorlopen, weet hij nog niet. “Als het goed gaat, zie ik niet waarom het WK niet kan, maar normaal wordt het Belgisch kampioenschap de laatste cross.”

In 2022 werd Hermans nog tweede in Luik-Bastenaken-Luik en won hij een rit in de Baloise Belgium Tour. Die prestaties kon hij door de genoemde redenen niet doortrekken bij Alpecin-Deceuninck. “Voor mezelf ben ik niet 100% tevreden, ik had er meer van verwacht en dat mag ook gezegd worden”, geeft hij aan. De Tour reed Hermans wel uit. “Natuurlijk was het jaar met de ploeg een groot succes, maar ik hoop volgend jaar een grote stap erbij te doen.”

Ardennenklassiekers

“Dit jaar kwam ik net overal tekort. Dat waren kleine factoren, zoals die korte rustperiodes en daarna direct verder gaan op de weg. Mijn lichaam heeft nu echt tijd nodig om drie weken te rusten. Fysiek en mentaal. Ook trainingsgewijs kan ik verbeteren, want in het huidige wielrennen draait het om procenten. Je moet zoveel mogelijk proberen te winnen”, weet Hermans.

Daarom wil de heuvelspecialist zich niet te veel illusies maken voor 2024. “Ik moet mij eerst focussen op de Ardennenklassiekers. Daar wil ik mijn grote doel van maken en dan zullen we de rest wel zien.”