Quick-Step-Alpha Vinyl zonder zieke Honoré in E3 Saxo Bank Classic

Quick-Step-Alpha Vinyl zal het in de E3 Saxo Bank Classic met een pion minder moeten doen, want Mikkel Honoré is op de ochtend van de koers ziek afgehaakt.

Door de afwezigheid van de zieke Honoré gaat de Belgische ploeg met slechts zes renners van start in de Vlaamse voorjaarskoers. Woensdag moest de Deense coureur ook al de Minerva Classic Brugge-De Panne missen vanwege een milde infectie in de bovenste luchtwegen. Honoré is dus niet volledig hersteld.

De kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl in de E3 Saxo Bank Classic is Kasper Asgreen, die zijn titel verdedigt in Harelbeke.

