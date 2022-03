Zieke Mikkel Honoré niet van start in Minerva Classic Brugge-De Panne

Het peloton van de Minerva Classic Brugge-De Panne is zojuist vertrokken zonder Mikkel Honoré. De Deen geeft verstek voor de wedstrijd omdat hij kampt met een milde luchtweginfectie. Dat liet zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl voorafgaande aan de start weten op haar sociale media.

“Mikkel Honoré zal vandaag niet starten in de Minerva Classic, vanwege een milde infectie van de bovenste luchtwegen, die vannacht zijn ontwikkeld. The Wolfpack wenst Mikkel een snel en volledig herstel!”, luidt het bericht van Quick-Step Alpha Vinyl. Mark Cavendish, een van de favorieten als de koers in een sprint eindigt, kan wel rekenen op Stijn Steels, Jannik Steimle, Bert Van Lerberghe, Iljo Keisse en sprintaantrekker Michael Mørkøv.

