Quick-Step-Alpha Vinyl presenteert selecties voor Omloop en Kuurne

Quick-Step-Alpha Vinyl heeft haar selecties voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne gepresenteerd. De Belgische sterrenploeg kiest zaterdag voor een breed gezelschap aan kopmannen, terwijl zondag Fabio Jakobsen de uitgesproken kopman is.

In de Omloop Het Nieuwsblad schuift Quick-Step-Alpha Vinyl met Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Zdenek Stybar vier kopmannen naar voren. Hardrijders Josef Cerny, Iljo Keisse en Bert Van Lerberghe maken de selectie compleet.

Stybar wist de Vlaamse seizoensopener in 2019 al eens te winnen, terwijl Lampaert twee jaar geleden als tweede eindigde. “We hebben veel renners die in de finale kunnen geraken en kunnen strijden voor een goed resultaat”, zegt ploegleider Tom Steels. “Maar ook zondag, als Fabio onderdeel wordt van het team, is dat het geval.”

In Kuurne-Brussel-Kuurne voert The Wolfpack namelijk twee wijzigingen door. Jakobsen en Jannik Steimle komen in de plaats van Asgreen en Cerny. Eerder kwam al naar buiten dat Quick-Step-Alpha Vinyl Davide Ballerini (wil later in vorm zijn) en Tim Declercq (hartproblemen) niet zal inzetten in het openingsweekend.

