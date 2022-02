Ontsteking in hartzakje houdt Tim Declercq voorlopig langs de kant

Tim Declercq zal dit seizoen niet of nauwelijks in actie komen in het klassieke voorjaar, omdat hij een ontsteking in zijn hartzakje heeft. Dat probleem kwam afgelopen week aan het licht nadat hij ziek was geworden in de Volta ao Algarve. “Ik volg hiermee het doktersadvies”, vertelt Declercq.

Na de Saudi Tour reisde de 32-jarige Declercq af naar de Algarve, maar daar gaf de meesterknecht van Quick-Step-Alpha Vinyl al na de eerste etappe op. “Ik voelde mij enkele uren daarna erg slecht. We wisten niet meteen wat er aan de hand was, maar later kwam de diagnose van een ontsteking in het hartzakje”, legt hij uit op social media. De medische term voor die hartkwaal is pericarditis.

Volgens Declercq heeft hij er geen last meer van. “Alle symptomen zijn verdwenen, en er zullen op lange termijn geen negatieve effecten zijn, maar we volgen nu het doktersadvies”, zegt hij. “Ik zal de komende weken niet fietsen en de ploeg steunen. Ik moet mijn geliefde klassiekers missen, maar zal proberen sterker terug te komen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tim Declercq (@tim_declercq)