Quick-Step Alpha Vinyl presenteert nieuwkomers Hirt, Merlier en Casper Pedersen

Tim Merlier, Casper Pedersen en Jan Hirt zijn officieel gepresenteerd als nieuwe aanwinsten bij Quick-Step Alpha Vinyl. Dat Merlier en Pedersen vanaf 2023 in de kleuren van Soudal-Quickstep (de opvolger van Quick-Step Alpha Vinyl) rijden, was al bekend. Ook de komst van Hirt hing reeds in de lucht.

Merlier, die overkomt van Alpecin-Deceuninck, heeft een contract getekend tot eind 2025. Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) en Pedersen (Team DSM) blijven tot eind 2024. “We zijn heel blij met de zaken die we hebben gedaan en dat we drie sterke renners hebben kunnen halen om ons team voor de komende jaren te versterken”, zegt ploegbaas Patrick Lefevere. “Ik denk dat mijn bewondering voor Tim goed gedocumenteerd is en het zal fantastisch zijn om beide Belgische kampioenentruien terug bij de Wolfpack te hebben (Remco Evenepoel is Belgisch kampioen tijdrijden, red.).”

“Ik ben ook onder de indruk van het talent van Casper Pedersen. Ik denk dat hij kan kijken naar zijn landgenoot Michael Mørkøv, met wie hij veel karaktereigenschappen deelt en van wie hij veel kan leren. En we hebben Jan Hirt, die zijn klimtalent brengt. Hij is al een aantal jaar sterk, zoals we dit jaar zagen in de Giro d’Italia. Hij heeft het talent om zelf voor resultaten te gaan, maar hij werkt ook heel hard voor anderen.”

“Alle drie de renners hebben grote individuele talenten, maar zijn ook echte teamspelers, die denk ik goed passen bij de Wolfpack en zijn filosofie. We kijken er naar uit om met hen te werken”, sluit Lefevere af.