Qhubeka NextHash is ‘niet in de positie’ om vandaag zijn eerste aanvraag voor een WorldTour-licentie voor volgend seizoen in te dienen bij de UCI. Dat maakte de ploeg vandaag bekend. In een bericht op zijn website laat het team weten actief bezig te zijn met potentiële partners en huidige partners om de toekomst voor 2022 veilig te stellen.

Dit bericht wordt aangevuld.