Zeger Schaeken • woensdag 15 november 2023 om 07:30

Puck Pieterse klaar voor rentree in het veld: “Zal dicht bij het niveau van Fem van Empel zijn”

Interview Puck Pieterse komt aanstaand weekend in de Wereldbeker Troyes weer in actie in het veld. Na de Wereldbeker in Waterloo nam de jonge Nederlandse een rustperiode, aangezien ze er ook al een drukke zomer had opzitten. Nu is Pieterse weer helemaal klaar om het vuur aan de schenen van Fem van Empel te leggen. “Die verhouding zal niet veel veranderd zijn”, vertelt ploegleider en sportief manager Christoph Roodhooft in gesprek met WielerFlits.

Pieterse heeft in het huidige veldritseizoen nog maar één cross gereden. Dat was de Wereldbeker in Waterloo, waar ze tweede werd achter Van Empel. Heel even ging Pieterse toen mee in het spoor van Van Empel, maar door een aantal technische foutjes – door het hoge tempo van Van Empel – moest ze al snel de rol lossen. Na afloop was de renster van Fenix-Deceuninck toch blij, want ze had amper op de crossfiets gezeten.

De 21-jarige Nederlandse had in de zomer namelijk continu op de mountainbike gezeten. Met succes, want Pieterse werd eindwinnares van zowel de Wereldbeker Cross Country als de Wereldbeker Shorttrack. “Eigenlijk was Puck op het einde van het seizoen op de mountainbike nog heel goed in orde. Een rustperiode was toch een verstandige keuze, ze is nog heel jong. Ze heeft gerust, maar is ook bezig gebleven op de fiets. Het is ook zaak om niet te lang te rusten, want het is een bijzonder moeilijk gegeven om weer te hervatten in de cross.”

Roodhooft: “Pieterse en Van Empel liggen dicht bij elkaar”

De rentree van Pieterse is iets waar veel veldritliefhebbers naar uitkijken. De verwachting is namelijk dat zij de renster is die echt de strijd kan aangaan met Van Empel, iets waar geen enkele ander renster dit seizoen in geslaagd is. Hoe schat Roodhooft het niveau van Pieterse in ten opzichte van Van Empel? “Ik denk dat er niet veel zal veranderd zijn ten opzichte van vorig jaar. Puck heeft natuurlijk door haar MTB-zomer veel vertrouwen gekregen. Fem van Empel was ook actief in het mountainbiken, maar dat was minder succesvol dan Puck haar campagne. In de cross zal dat wel anders zijn, die twee gaan weer dicht bij elkaar liggen.”

Enthousiasme temperen

“Hopelijk sluit er nog een derde aan. Dan krijgen we echt koers en moeten zij niet continu tegen elkaar rijden. Maar dat zullen we wel zien.” De troef die Pieterse zal kunnen uitspelen, is haar technische begaafdheid. Die zal, na de mindere technische cross in Waterloo, weer helemaal terug zijn. “Puck is de betere, of zo niet de beste technisch onderlegde crosser. Als ze haar enthousiasme wat kan temperen, denk ik dat dat een bijzonder grote troef kan worden op termijn. Maar op dit moment nekt haar enthousiasme haar soms nog.”

“Puck heeft nu nog de neiging om in het begin heel hard te gaan”, legt Roodhooft uit. “Of soms probeert ze iets dat eigenlijk niet te proberen valt of zeker niet op dat moment. Maar goed, ze is nog jong en dan heb je dat jeugdige enthousiasme nog in je. Dat zal zeker opgelost geraken.”