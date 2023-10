zondag 15 oktober 2023 om 21:04

Puck Pieterse moet Fem van Empel snel laten gaan in Waterloo: “Crosstechniek liet me in de steek”

Puck Pieterse moest in de Wereldbeker in Waterloo al snel vrede nemen met de tweede plaats. In de tweede ronde maakte de Nederlands kampioene een aantal foutjes, waarna Fem van Empel definitief wegreed. “Ik eindig nog op het podium, dat is goed”, vertelde Pieterse na afloop.

“Ik maakte een aantal fouten in de beginfase, mijn crosstechniek liet me daar duidelijk in de steek. Het is maar een week geleden dat ik nog op de MTB zat, dat is toch lastig. Na mijn foutjes had Fem een gaatje en ik kon niet meer terugkeren naar haar achterwiel”, aldus Pieterse.

De renster van Fenix-Deceuninck heeft zich naar eigen zeggen wel geamuseerd in Waterloo. “Het was een heel leuke wedstrijd, ik heb me geamuseerd. De Amerikaanse fans waren enthousiast. Ik eindig uiteindelijk ook op het podium, dat is goed. Nu ga ik naar huis en ga ik slapen, het zal een stevige jetlag zijn.”

Alvarado weer op het podium

Ceylin del Carmen Alvarado eindigde voor de tweede keer dit seizoen op het podium. De Nederlandse renster keek na afloop al uit naar het volgende weekend. “Ik ga lekker naar huis nu, waar we de rest van het seizoen zullen afmaken. Volgend weekend staat Overijse op het menu, dat zal geen makkelijke wedstrijd zijn. Maar de glimlach, die is er altijd.”