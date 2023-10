zaterdag 7 oktober 2023 om 10:37

Puck Pieterse ook eindwinnares in Wereldbeker Shorttrack

Puck Pieterse heeft zich in de slotmanche in het Canadese Mont-Saint-Anne tot eindwinnares in de Wereldbeker Shorttrack gekroond. Vorige week eigende ze zich – één manche voor het einde – ook al de wereldbekerzege in de Cross Country op de mountainbike toe.

Pieterse had haar vizier al bij de start op de Zwitserse Alessandra Keller gericht. Zij vatte de slotmanche aan met 80 punten achterstand op de 21-jarige allrounder, maar moest onderweg al snel passen.

Ook voor Pieterse ging het naar het einde van de wedstrijd te snel. De Nederlandse kon niet aanpikken toen Rebecca Henderson, Loana Lecomte en de Oostenrijkse Laura Stigger nog een versnelling hoger schakelden. Stigger won de Shorttrack-wedstrijd in Mont-Saint-Anne, maar ook Pieterse mocht al juichend over de aankomst komen na een geruststellende vijfde plaats.

Bij de mannen had de Duitser Luca Schwarzbauer al een geruststellende voorsprong. Zelfs een zevende plaats kon hem niet meer van de eindzege in de Wereldbeker Shorttrack houden. Victor Koretzky ging met de dagzege aan de haal voor mede-Fransman Jordan Sarrou. Tom Pidcock bleef steken op plek vier.