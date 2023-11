vrijdag 3 november 2023 om 14:39

Programma EK veldrijden volledig omgegooid door noodweer, zaterdag geen wedstrijden

Het programma van het EK veldrijden is volledig omgegooid door het noodweer. Zo zullen er geen wedstrijden georganiseerd worden op zaterdag en worden die allemaal verplaatst naar zondag. Dat heeft de organisatie laten weten in eens persbericht.

Concreet gaat het om de wedstrijd van de junioren vrouwen, beloften mannen en elite vrouwen. Deze crossen stonden allemaal zaterdag op de agenda in Pontchâteau. De beslissing is gemaakt vanuit de lokale autoriteit, het Prefet de la Loire-Atlantique. Zij hebben gecommuniceerd dat er aanstaande zaterdag geen evenement mogen georganiseerd worden.

Eerder was er al bezorgdheid rond het EK. Door de intense storm in West-Europa werd er ook gevreesd voor het doorgaan van het kampioenschap. “Op dit moment gaat alles door zoals gepland, maar dat kan snel veranderen. (…) We zijn toch wel een beetje ongerust”, vertelde organisator Bernard Clouet donderdag nog aan Het Laatste Nieuws.

Even later kwam het geruststellende nieuws dat het EK gewoon kon doorgaan, maar een nieuwe storm heeft dan toch roet in het eten gegooid. Voorzitter Hervé Faucheux had wel aangegeven ‘op alles voorbereid te zijn’. “We houden een B- en zelfs een C-plan achter de hand, voor mocht het nodig blijken.” Hoe het programma er zondag zal uitzien, is nog niet bekend.

Due to the extreme weather conditions forecast in Western France, the local authorities (Prefet de la Loire-Atlantique) have decreed that no events can be held tomorrow (4 Nov.).

All #EuroCross23 events will now be rescheduled for Sunday

A new schedule will be announced soon.

— UEC_cycling (@UEC_cycling) November 3, 2023