woensdag 1 november 2023 om 18:50

EK veldrijden in Pontchâteau op de tocht door noodweer? “We zijn toch wel een beetje ongerust”

Aankomend weekend worden in het Pontchâteau de EK veldrijden verreden. Tenminste, als najaarsstorm Ciarán zich een beetje koest houdt. Er wordt de komende dagen namelijk noodweer verwacht in de Franse plaats en bij de organisatie zijn ze er niet helemaal gerust op dat de kampioenschappen door kunnen gaan.

“Op dit moment gaat alles door zoals gepland, maar dat kan snel veranderen”, zegt Bernard Clouet, coördinator van het Europees kampioenschap, in gesprek met Het Laatste Nieuws. De storm zou woensdagavond beginnen, waarna het ergste donderdagochtend achter de rug zou moeten zijn. Daarna wordt de schade aan de tenten, het parcours en de andere faciliteiten opgemeten. “We zijn toch wel een beetje ongerust. Wat kunnen we anders doen dan afwachten? Donderdag hebben we een vergadering met het organisatiecomité. Dan moeten we beslissen of de wedstrijd gewoon kan plaatsvinden.”

Alle andere sportevenementen die dit weekend gehouden zouden worden in de regio zijn al afgelast, vertelt Clouet. “De prefecture heeft voor ons een uitzondering gemaakt. We zijn de enige manifestatie in het hele weekend”, aldus de coördinator, die ook al wat verder vooruit kijkt. “Zaterdag wordt een nieuwe storm voorspeld. Die wordt minder zwaar dan de eerste, maar ook dat moeten we zien.”