Zeger Schaeken • donderdag 2 november 2023 om 10:48

EK veldrijden 2023 in Pontchâteau: Voorbeschouwing wedstrijd voor vrouwen – Alleen het weer kan Fem van Empel stoppen

Het eerste kampioenschap van het veldritseizoen staat al voor de deur. Niet in Nederland of in België, maar in het Franse Pontchâteau. Op een verraderlijk parcours strijden zaterdag de elite vrouwen tegen elkaar voor de Europese sterren. Kan er iemand in de buurt van Fem van Empel komen? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars EK veldrijden vrouwen

2022: Fem van Empel

2021: Lucinda Brand

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Yara Kastelijn

2018: Annemarie Worst

2017: Sanne Cant

2016: Thalita de Jong

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Helen Wyman

Vorig jaar



Uitslag EK veldrijden vrouwen in Namen

1. Fem van Empel (Nederland) in 50m25s

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Nederland) op 22s

3. Blanka Kata Vas (Hongarije) op 36s

4. Denise Betsema (Nederland) op 46s

5. Sara Casasola (Italië) op 1m53s

Parcours

Het parcours in Pontchâteau is niet meer hetzelfde als in 2016, toen Toon Aerts en Thalita de Jong er Europees kampioen werden. Destijds werd het parcours gekenmerkt door rechte stukken en weinig bochten. Dat in combinatie met de harde ondergrond maakte het er zeven jaar geleden een halve wegkoers van. Dat gaan we dit weekend niet zien.

De rechte stukken zijn er nog steeds, veel zelfs. Maar van weinig bochten is er geen sprake. Er zijn heel wat haakse bochten toegevoegd aan het parcours, waardoor het rondje meer zal aanvoelen als een echte cross. Toch zal een grote motor belangrijk zijn, want naast de rechte stukken zijn er ook heel wat hoogtemeters.

De belangrijkste factor is misschien wel het weer. Er valt op dit moment zeer veel regen in en rond Pontchâteau en ook dit weekend zal dat niet anders. De ondergrond zal naar alle waarschijnlijkheid omgetoverd worden tot een modderig en zwaar tafereel. Ploeteren dus. WielerFlits polste al eens kort bij Eli Iserbyt naar zijn visie op het parcours. “Het is overal heel breed, het is een typisch Frans parcours. Voor mij is het echt kampioenschapswaardig.”

Tot slot is het ook nog belangrijk om te balkjes te bespreken. Die liggen best dicht bij de finish, wat een cruciaal punt zou kunnen worden. Zeker als de ondergrond lastig is en er maar paar acrobaten durven springen, kan hier de koers gewonnen worden.

Programma en info

Programma zaterdag 4 november 2023

11.00 uur: Junioren vrouwen

13.30 uur: Beloften mannen

15.00 uur: Elite vrouwen

Locatie

Parc de Coët-Roz, 44160 Pontchâteau

Publieksinformatie

Tickets (voor drie dagen) kosten €20 in voorverkoop. Kinderen tot 15 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers

Favorieten

Natuurlijk krijgt Fem van Empel de meeste sterren. Als een kanonskogel schoot de jonge Nederlandse uit de startblokken. In Beringen degradeerde ze meteen de tegenstand en daarna bleef ze dat doen. Van Empel reed inmiddels al zes crossen, zes keer won ze. Nooit was het spannend in een van die crossen, de renster van Jumbo-Visma is nu eenmaal een klasse apart dit seizoen.

Een kampioenschap blijft echter een kampioenschap. Van Empel is nog steeds zeer jong en dan kan stress wel eens een factor gaan spelen. Al is dat ook geen waterdicht argument, want Van Empel toonde vorig jaar dat ze zeker met druk om kan door als topfavoriete zowel het EK als WK te winnen. Pech lijkt dus het enige dat haar kan weghouden van een nieuwe Europese titel.

Toch moeten we Ceylin del Carmen Alvarado niet onderschatten. Alvarado is de enige die enigszins in de buurt van Van Empel kon komen dit seizoen. Bij afwezigheid van haar voornaamste concurrente won ze ook meteen. Vertrouwen heeft Alvarado ook zeker, dat bevestigde ze nog eens in Maasmechelen. In het flashinterview vertelde ze nog dat ze het vuur aan de schenen wil leggen van Van Empel in Pontchâteau. Een factor die in haar voordeel speelt, is het feit dat ze woensdag de Koppenberg niet reed en misschien wat frisser is.

De strijd om de derde plaats zou wel eens de spannendste kunnen worden. Na Van Empel en Alvarado valt er namelijk een groot gat naar een handvol rensters die qua niveau dicht bij elkaar liggen. Beginnen doen we met Annemarie Worst. De 27-jarige renster is goed aan het seizoen begonnen, ondanks dat ze met wat trainingsachterstand zat. In Ruddervoorde kon zij ook het langste mee met Alvarado. Bovendien is Worst een crosser die vaak goed is op een kampioenschap.

Haar ploeggenote bij Cyclocross Reds, Aniek van Alphen, maakt ook kans op het podium. De wat jongere Van Alphen heeft vertrouwen, want afgelopen zondag reed ze voor het eerst in haar carrière naar het podium in een wereldbekermanche. Op de Koppenberg moest ze genoegen nemen met de zesde plaats.

Vervolgens komen we terecht bij de andere vrouwen in de Nederlandse selectie. Dat zijn Inge van der Heijden en Manon Bakker. Van der Heijden mag een top-5 ambiëren, zij is best goed aan het seizoen begonnen. Dan is er ook nog Bakker, die veel pech had in haar laatste twee crossen. Zij zal gemotiveerd zijn om in Pontchâteau te tonen wat ze in haar mars heeft.

Er zijn een aantal niet-Nederlandse crossers die mogen dromen van een notering in de top-5. Het podium zou een heel straffe prestatie zijn. Marion Norbert-Riberolle toonde in Ruddervoorde wel dat het kan. Dat was op haar geliefkoosde terrein, modder. Norbert-Riberolle zal de grootste uitdaagster van de Nederlanders zijn. Laura Verdonschot en Alicia Franck lieten ook al goede dingen zien, maar staan nog een trede lager.

Sara Casasola is iemand die kan verrassen aanstaande zaterdag. Casasola verdient meer aandacht. De 23-jarige Italiaanse won dit seizoen al vier keer in eigen land en werd in Maasmechelen knap zevende. U bent het misschien al vergeten, maar vorig seizoen werd ze gewoon mooi vijfde op het EK in Namen. Schrik er dus niet van als Casasola weer een gooi doet naar de top-8 of meer. Tot slot noemen we nog Anna Kay (Groot-Brittanië), Hélène Clauzel (Frankrijk) en Lucia Gonzalez Blanco (Spanje). Van Kay mogen we zeker iets verwachten, zij werd woensdag nog derde op de Koppenberg.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst

* Aniek van Alphen, Inge van der Heijden, Manon Bakker

Deelnemerslijst

Weer en TV

Als de voorspellingen niet meer veranderen, gaan we zaterdag bijzondere taferelen zien in Pontchâteau. Er wordt namelijk ontzettend veel regen verwacht. Daarnaast gaat het ook zeer hard waaien, er wordt maar liefst 6 Beaufort voorspeld. De temperaturen leunen tegen de 15 graden Celsius aan, maar zullen kouder aanvoelen. Dat wordt wat…

Het EK veldrijden voor vrouwen wordt vanaf 15.00 uur uitgezonden door Sporza, op VRT1. De cross is ook te bekijken via Eurosport 1, vanaf 14.50 uur. Tot slot kan je de strijd voor het Europese goud ook volgen via de online kanalen van Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. Voor meer informatie kan je altijd terecht in onze tv-gids ‘Wielrennen op TV’.