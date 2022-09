Het complete podium van het WK wielrennen voor beloften 2022 bestaat uit profrenners, en van de top-20 staan twaalf renners onder contract bij een WorldTeam of ProTeam. We zijn benieuwd naar jouw mening. Geef in onderstaande poll jouw mening op de volgende stelling: Profrenners horen niet thuis op het WK voor beloften. In de reacties kan je erover discussiëren.

