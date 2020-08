Profploegen nemen heft in eigen hand: “Geen vertrouwen in veiligheidscontroles UCI” zondag 16 augustus 2020 om 14:08

Richard Plugge heeft uitgehaald naar de UCI, nadat de afgelopen weken meerdere keren de veiligheid van de wielrenners niet gewaarborgd kon worden. De manager van Jumbo-Visma zegt met andere profploegen te werken aan een professioneel, extern bedrijf dat zelf de veiligheid van parcoursen controleert. Daarbij wordt de UCI buitenspel gezet. “Het is nu wel een keer klaar”, aldus Plugge tegen de NOS.

“Het moet veiliger voor onze renners”, geeft de Nederlander aan. De afgelopen weken zijn meerdere incidenten gebeurd, met onder meer de zware val van Fabio Jakobsen in Polen, de val van Steven Kruijswijk en Emanuel Buchmann in een gevaarlijke afdaling van de Dauphiné en de botsing van Maximilian Schachmann met een auto op het parcours van de Ronde van Lombardije.

‘Het moet gewoon anders’

“Ik heb hier veel over gesproken met andere ploegleiders en we zeggen allemaal: we kunnen onze renners niet blijven blootstellen aan gevaren. Het is nu wel een keer klaar. We hebben geen vertrouwen meer in de controle die de UCI zelf doet”, zegt Plugge. “Het moet gewoon anders. Onze helm wordt duizend keer getest, maar bij een parcours zegt de UCI al snel: het zal wel. Dat is niet oké.”

Plugge wil met een groot aantal andere profploegen op zoek naar een bedrijf dat, los van de UCI, de parcoursen controleert. Dat bedrijf moet ook richtlijnen en voorwaarden vaststellen waaraan een parcours moet voldoen, zodat die op voorhand getoetst kunnen worden.

“Er moeten bijvoorbeeld voorwaarden zijn voor de laatste kilometer met een massasprint, maar ook hoe hekken langs het parcours moeten staan. We hopen dat het volgend wielerseizoen al kan worden ingevoerd. Zo’n bedrijf kan dan tegen de organisatie zeggen: het moet beter, dit is niet goed genoeg. Dan kan het nog worden opgelost, want het moet gewoon veiliger zijn voor onze renners”, vertelt hij.

Protest in begin slotrit Dauphiné

De renners in het Critérium du Dauphiné besloten zondag om de eerste afdaling van de etappe geneutraliseerd af te leggen. Dit als protest tegen het parcours van de vierde etappe. “De renners willen daarmee aangeven dat wat gisteren gebeurd is in de vierde etappe te gevaarlijk was”, schrijft rennersvakbond CPA op haar website. De renners vragen daarmee extra aandacht voor hun veiligheid.