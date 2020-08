Polen: Openingsrit ontsierd door zware val Groenewegen en Jakobsen woensdag 5 augustus 2020 om 18:26

Dylan Groenewegen is in de openingsetappe van de Ronde van Polen als eerste over de finish gekomen. De eindsprint werd echter ontsierd door een horrorval waarbij Nederlands kampioen Fabio Jakobsen in volle vaart de omheining in werd gekatapulteerd.

Precies een jaar geleden liet Bjorg Lambrecht tijdens de Ronde van Polen het leven na een harde klap op een betonnen duiker. Zijn overlijden dompelde de wielerwereld in diepe rouw en vandaag bleek uit alle social media-posts dat de sport haar beloftevolle klimtalent allerminst is vergeten. Net op deze dag ging de 77e editie van de rittenkoers van start. Begonnen werd met een ronde door het Śląskistadion in Chorzów, dat recent is vernieuwd.

Daarvandaan reed het peloton kloksgewijs een ronde van bijna 147 kilometer door de omgeving om vervolgens aan te komen bij de drie plaatselijke ronden rond Katowice van 16,3 kilometer, waarin op 1,2 kilometer van de streep nog een klimmetje van vierde categorie was opgenomen. Vorig jaar won Luka Mezgec hier zijn eerste van twee ritzeges en ook nu werd in de hoofdstad van Silezië een sprint verwacht.

Vier vroege vluchters

Net na het startsein reden vier renners weg. Thuisrijders Kamil Małecki en Maciej Paterski, Julius van den Berg en Sam Brand vonden elkaar en reden bij de eerste tussensprint al vierenhalve minuut vooruit. In het peloton nam Jumbo-Visma, dat met Dylan Groenewegen haar topsprinter aan het vertrek had, het initiatief en vervolgens werd de voorsprong van de vlucht binnen een veilige marge gehouden.

Rond halfkoers was het verschil teruggelopen tot minder dan twee minuten door toedoen van onder anderen Jumbo-Visma’s Taco van der Hoorn. Dat werd stabiel gehouden tot aan de drie plaatselijke ronden rond Katowice. Na de eerste omloop bedroeg de voorsprong van de vier vluchters net geen minuut meer, terwijl daarachter Deceuninck-Quick Step, Jumbo-Visma en BORA-hansgrohe het tempo hoog hielden.

Nervositeit zorgt voor valpartijen

Toen de nervositeit in het peloton toenam, werd ook gevallen. Op dertig kilometer van de streep smakten meerdere renners tegen het asfalt, onder meer ook Jumbo-Visma’s Christoph Pfingsten en Ryan Gibbons. De achtervolging op de kopgroep ging echter onverminderd hard door en op vijftien kilometer waren de vluchters ingerekend. De slotfase bleef nerveus, met meer valpartijen tot gevolg op de lokale ronde rond Katowice.

Een massasprint bleek echter onafwendbaar. Team Ineos leidde het peloton naar de laatste fase van deze openingsetappe, waarna in de laatste twee kilometer de treintjes van de sprinters het commando overnamen. In de slotfase trok Team Sunweb hard door voor Alberto Dainese met daarbij Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen bij elkaar. BORA nam vervolgens de kop over voor Pascal Ackermann.

In de laatste 200 meter zette Groenewegen de sprint in met Jakobsen in zijn wiel. De Nederlandse kampioen wilde rechts zijn landgenoot passeren, maar die liet geen ruimte. Jakobsen werd dan de omheining in gekatapulteerd. Ook Groenewegen en andere renners bleven niet recht.

Dit bericht wordt aangevuld.