Gebroken sleutelbeen Schachmann na botsing met auto in Lombardije, UCI start onderzoek zaterdag 15 augustus 2020 om 21:27

De Ronde van Lombardije is in een klein drama geëindigd voor Maximilian Schachmann. De Duits kampioen botste in het slot van de wedstrijd op een auto die het parcours was opgereden. Bij een controle in het ziekenhuis is een sleutelbeenbreuk vastgesteld, maakt de ploeg bekend.

In de voorlaatste kilometer ging het gruwelijk mis voor de 26-jarige renner van BORA-hansgrohe. Vanuit het niets verscheen er aan de rechterkant van de weg een auto op het parcours. Schachmann probeerde op de dalende weg de auto links in te halen. Precies op dat moment leek de bestuurster in de gaten te hebben dat er iets mis was en stuurde naar links een zijstraat in. Schachmann was kansloos en kon de auto niet meer ontwijken.

Na de botsing stapte hij vrij snel weer op de fiets om uiteindelijk als zevende te finishen. Achteraf blijkt dat hij die laatste meters volbracht heeft met een breuk in zijn rechterssleutelbeen.

UCI start onderzoek

De mondiale wielerbond UCI laat in een persstatement weten het incident te onderzoeken. “Wedstrijden op de WorldTour-kalender zijn van het hoogste niveau en zijn verplicht de route te allen tijde af te sluiten. De UCI overweegt een klacht tegen RCS Sport (wedstrijdorganisatie, red.) in te dienen bij de disciplinaire commissie.”

De winnaar van Parijs-Nice moet door de kwetsuur naar alle waarschijnlijkheid de Tour de France missen.

MEDICAL UPDATE – @EmuBuchmann has sustained a large hematoma, yet managed to escape fractures

– @MaxSchachmann has fractured his collarbone

– @muehlberger_94 has likely escaped a broken wrist, but will undergo a CT scan as confirmation Wishing Emu, Max & Gregor all the best. pic.twitter.com/5PprlBPE3v — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) August 15, 2020