donderdag 22 februari 2024 om 11:30

Pooltips voor het Klassiekerspel 2024 van WielerFlits Ploegleider

Video Al een aantal jaar helpt WielerFlits je tijdens de verschillende wielerspelletjes op weg met een aantal tips voor je pooltjes en dat is dit jaar niet anders. De voorbereiding op het Klassiekerspel 2024 van WielerFlits Ploegleider nadert zijn apotheose en in onderstaande video geven we nog snel negen tips. Doe er je voordeel mee!

Hoe werkt het in een notendop?

In WielerFlits Ploegleider krijg je een fictief budget van 100 europunten en daarmee moet je acht basisrenners en vijf reserves selecteren. Voorafgaand aan elke wedstrijd na Omloop Het Nieuwsblad mag je twee renners verkopen en inkopen. Hierdoor kun je spelen tussen vlakke, kasseien- en heuvelklassiekers. Daarnaast mag je vrijuit wisselen tussen je acht basisrenners (die jouw punten scoren) en de vijf reserves. In grote rondes heb je die luxe niet.

Na elke klassieker (maximaal 30 punten) of monument (maximaal 40 punten) scoren renners punten en optioneel bonuspunten. Scoor nog eens extra punten door de juiste dagwinnaar – die niet in jouw team hoeft te zitten – te voorspellen. Houd iedere week voorafgaand aan de koers WielerFlits goed in de gaten voor de meest up to date startlijst voor de klassieker in dat weekend. Daag vrienden, collega’s, familie en ons uit tijdens WielerFlits Ploegleider. Je kunt ook je eigen subleague opzetten voor nóg meer spelplezier!