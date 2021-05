Plugge over gesprek Groenewegen en Jakobsen: “Niet het gevoel dat Fabio niet blij was”

Ploegmanager Richard Plugge van Jumbo-Visma en Dylan Groenewegen hadden niet het gevoel dat Fabio Jakobsen niet blij was met hun recente ontmoeting, waarin de renners hun hart luchtten na de gebeurtenissen van vorig jaar in de Ronde van Polen.

Dat vertelde Plugge vrijdag in het tv-programma Kop over Kop in de Giro, waar hij te gast was bij de nabespreking van de zevende Giro-etappe. “Wat tijdens die ontmoeting allemaal is gezegd, laten we tussen hen. We hebben dat gesprek gehad en dat is verlopen zoals Fabio dat had willen hebben. Dat is prima. Op de inhoud gaan we verder niet in.”

Kort voor de Giro, waar Groenewegen zijn comeback maakte na zijn schorsing, haalde Jakobsen in een serie tweets fel uit naar de renner van Jumbo-Visma. Hij was niet blij met diens uitspraken in de media en liet weten dat Groenewegen ‘geen persoonlijke excuses had aangeboden en ook geen bereidheid had getoond om verantwoordelijkheid voor zijn daden te nemen’.

“Wat Dylan ook terecht zei, we wisten dat er ook negatieve reacties zouden komen. Dit was er daar een van”, zei Plugge over de uitlatingen op Twitter. “Mijn gevoel over de ontmoeting was hetzelfde als dat van Dylan. Goed, dat is mijn gevoel daarover. Fabio heeft daar zijn eigen gevoelens bij, dat kan en mag.”

Verzekeringswerk

Of de juridische strijd vooral over de knikkers gaat, werd de ploegmanager gevraagd. “Natuurlijk gaat het over verzekeringswerk. Maar ook over twee jongens die iets met elkaar hebben en die dat met elkaar moeten uitspreken. Ik denk dat dat heel belangrijk is geweest en ook gebeurd is.”

“We hebben geprobeerd om zo veel mogelijk te onderstrepen: leg nou gewoon op tafel wat je van elkaar vindt op dit moment. Ik heb daar een goed gevoel over, Dylan heeft daar een goed gevoel over. En Fabio heeft daar een ander gevoel bij – of zijn management, dat kan ook”, vertelde hij verder.

“Op het moment dat we uit elkaar gingen, hadden wij het niet zo ervaren dat Fabio daar niet zo blij mee was.” Het liefst zag Plugge dat beide renners onderling met elkaar praatten. “Volgens mij is dat wat Fabio ook graag wilde. En wat Dylan altijd graag heeft gewild. Maar goed, het werd anders ingestoken – wat we ook aan hen hebben gelaten. Daarmee is het voor ons klaar.”

Juristen

Zo schoven ook juristen aan bij de ontmoeting. “Wij wilden graag iemand van de ploeg erbij. Die keuze is ook aan hen gelaten. Daar maakt iedereen zijn eigen keuze in. En dan kom je hierop uit. Nogmaals, wij hadden een goed gevoel bij het gesprek. Hoe het verder gaat? Dat weet ik niet. Het ligt voor ons in handen van de verzekeraar.”

Plugge hoopt dat Groenewegen en Jakobsen nog eens met elkaar spreken zonder juristen of het management erbij. “Dat zou mijn grote wens zijn. Maar of dat ook gaat gebeuren, weet ik niet. Ik hoop dat het ook Fabio zijn wens is en ik weet zeker dat het Dylan zijn wens is. En ik hoop dat het gaat gebeuren. Het gaat hier om juridisch – , en verzekeringswerk, noem het maar op. Allemaal zakelijk gedoe. Maar het gaat ook wel om twee mensen. En dat is, denk ik, het allerbelangrijkst.”