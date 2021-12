Pieter Weening wordt ploegleider bij Team BikeExchange

Pieter Weening wordt vanaf komend seizoen ploegleider bij Team BikeExchange. Dit hebben diverse bronnen aan WielerFlits bevestigd. Weening kwam eerder als renner al vier jaar uit voor de Australische WorldTour-ploeg.

Weening (40 jaar) stopte vorig jaar als professioneel wielrenner. In zijn carrière was de Fries acht jaar in dienst bij Rabobank. Hij kwam vier jaar voor Orica-GreenEDGE uit, vier jaar voor Roompot en zijn laatste jaar koerste hij bij Trek-Segafredo. Hij won o.a. een rit in de Tour de France, twee ritten in de Giro d’Italia en het eindklassement in de Ronde van Polen.

Bij Team BikeExchange komt Weening de Nederlanders Dylan Groenewegen en Jan Maas tegen. Sprinter Groenewegen dient zijn contract bij Jumbo-Visma niet uit en heeft voor drie jaar bij de Australische formatie getekend. Afgelopen zaterdag maakten beiden ploegen dit nieuws bekend.

Verder rijden o.a. Michael Matthews en Simon Yates bij de ploeg uit Down Under. De sportieve leiding is in handen van Matthew White onder wie Weening dus al vier jaar uitkwam als renner van 2012 tot en met 2015.