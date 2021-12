Dylan Groenewegen verruilt per direct Jumbo-Visma voor BikeExchange

Update

Dylan Groenewegen heeft zijn laatste koers voor Team Jumbo-Visma gereden. Zijn doorlopende verbintenis wordt voortijdig ontbonden. De 28-jarige topsprinter stapt per 1 januari over naar Team BikeExchange, waar hij een contract voor drie jaar tekent. Bij die ploeg komt hij onder andere zijn voormalige ploeggenoot Amund Grøndahl Jansen en landgenoot Jan Maas tegen.

Jumbo-Visma maakte vandaag bekend dat Groenewegen de ploeg na zes jaar gaat verlaten. De sprinter gaf de ploegleiding onlangs te kennen dat hij voor komend jaar een sportief aantrekkelijk aanbod van een andere ploeg had gekregen. Ploegdirecteur Richard Plugge is akkoord gegaan met de ontbinding van zijn contract. “We willen de sportieve ontwikkeling van Dylan, die de ploeg mee op de kaart heeft gezet met onder meer zijn sprintoverwinning op de Champs-Élysées, niet belemmeren”, aldus de ploegmanager.

Plugge hoopt ‘van harte’ dat Groenewegen weer succesvol wordt op het hoogste podium. “We hebben altijd een supergoede relatie met elkaar gehad. Daarom besloten wij mee te werken aan zijn vertrekwens. Hoe jammer ik het ook vind, want Dylan is een geweldige renner en een fijne man.”

Sportieve perspectief

De enige reden waarom Groenewegen weggaat is het sportieve perspectief, geeft de sprinter aan. “Jumbo-Visma is momenteel misschien wel de beste ploeg die er is. Ik zal de Nederlanders om me heen en de Nederlandse mentaliteit misschien wel gaan missen, maar deze kans was te mooi om te laten lopen. Ik ben blij dat we er met beide ploegen op een goede en vriendschappelijke manier snel zijn uitgekomen”, aldus de 28-jarige renner die in zijn periode bij de geel-zwarte ploeg onder meer Nederlands kampioen werd en vier Touretappes achter zijn naam zette.

Het plotselinge afscheid valt sportief directeur Merijn Zeeman zwaar. “Met pijn in mijn hart zie ik Dylan vertrekken. Ik snap echter dat hij bij zijn nieuwe ploeg meer sportieve kansen ziet. Daarom gun ik Dylan deze overgang van harte. We hebben samen een onvergetelijke reis beleefd. Dylan zal altijd een speciale plek in mijn hart houden en ik wil hem ook alle geluk en succes toewensen. Met onder anderen Olav Kooij en David Dekker hebben we jonge sprinters die aan de deur kloppen. Nu krijgen zij weer andere kansen en dat is alleen maar goed voor hun ontwikkeling.”

‘Een renner van grote klasse’

Een klein halfuur nadat Jumbo-Visma het vertrek van Groenewegen meedeelde, kondigde Team BikeExchange de komst van de sprinter aan. De Nederlander tekende een driejarig contract bij het Australische WorldTeam. De ploeg aarzelde niet toen deze kans zich voordeed, vertelt Brent Copeland, ploegmanager bij BikeExchange. “Een renner van grote klasse die onze ploeg voor 2022 op een perfecte manier vervolledigt. Ik wil Jumbo-Visma bedanken dat ze de transfer voor alle partijen zo makkelijk hebben gemaakt. Het is een constructief proces geweest.”

Volgens Copeland heeft Groenewegen niet veel introductie nodig, vertelt hij in de aankondiging op de website van zijn ploeg. “Iedereen in het peloton kent hem en het potentieel dat hij heeft als sprinter. Maar ook is het een geweldige teamplayer en we geloven zeker dat hij zich perfect zal aanpassen aan onze ploeg. Onze teameigenaar, Gerry Ryan, heeft vanaf het begin van de onderhandelingen het juiste pad uitgestippeld en ondersteund om zo’n geweldige renner voor de toekomst van onze ploeg veilig te stellen.”

“Onze prestatiestaf, samen met onze Head Sport director Matthew White, zijn al aan het werk om ervoor te zorgen dat Dylan de volledige ondersteuning krijgt die hij verdient om zo goed mogelijk te presteren en om in de omgeving van de ploeg te passen”, aldus Copeland.

‘Juiste omgeving om weer te gaan winnen’

Groenewegen laat via zijn nieuwe ploeg weten dat het ‘nu tijd is om aan een ander hoofdstuk van zijn leven te beginnen’. “Ik ben er sterk van overtuigd dat aansluiten bij Team BikeExchange nu de juiste stap en omgeving voor mij is om weer te gaan winnen. Sinds ik met Brent en de technische staf begon te praten, voelde ik dat dit de juiste plek was en het is een ongelooflijke kans. Ik kijk ernaar uit om met de ploeg voor belangrijke resultaten te strijden”, aldus de Nederlander, die zijn profcarrière in 2015 bij Roompot-Oranje Peloton begon.