Tristan Hoffman keert bij BikeExchange terug als ploegleider in het peloton

Na een jaar afwezigheid keert Tristan Hoffman terug in het wielerpeloton. De 51-jarige oud-renner wordt ploegleider bij Team BikeExchange, waar hij gaat samenwerken met onder anderen Simon Yates en Michael Matthews. Vorig jaar kreeg Hofmann te horen dat er geen plaats meer voor hem was als ploegleider bij (toen nog) Bahrain-McLaren.

Hoffman wilde na zijn gedwongen vertrek bij Bahrain-McLaren graag terugkeren in de wielersport, vertelt hij aan Tubantia. “Ik vond het heel lastig om dit jaar een koers op televisie te zien. Ik was daar altijd bij, nu zat ik werkloos thuis. De wielersport is mijn leven. Ik heb het afgelopen jaar van alles aangepakt en gedaan, maar ik ben erachter gekomen dat ik het liefst in de koers actief wil zijn. En gelukkig mag ik dat gaan doen.”

Voor Hoffman voelt het onwerkelijk om weer in de wielersport aan de slag te mogen gaan, zegt hij verder. “Er zijn in het peloton 180 plaatsen voor wat ik doe in de WorldTour, meer dan de helft valt af omdat het niet past en dan komt net ergens dat ene plekje vrij waar ze een type zoals ik nodig hebben. Dat is toch fantastisch?” Vooral de Australische mentaliteit in zijn nieuwe ploeg spreekt hem aan. “Hard werken en wat ruwer. Dat er Engels wordt gesproken, vind ik ook wel fijn.”