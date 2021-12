Pieter Weening: “Erg dankbaar voor de kans als ploegleider bij BikeExchange”

Gisteren maakte WielerFlits bekend dat Pieter Weening, net als Tristan Hoffman, ploegleider wordt bij BikeExchange. “We zijn erg blij om Tristan en Pieter te verwelkomen bij het team voor volgend jaar”, laat teammanager Brent Copeland vandaag weten op de site van BikeExchange.

“Pieter reed zes jaar geleden natuurlijk nog voor GreenEDGE Cycling (de organisatie van de ploeg, red.), dus hij is op de hoogte van hoe het in ons team werkt. We geloven dat hij veel toe kan voegen aan onze ploegleidersgroep”, spreekt Copeland zijn vertrouwen uit in Weening. “Tristan heeft heel veel ervaring, vooral in de Belgische wedstrijden, waar hij als renner zelf succesvol is geweest. Hierdoor brengt hij veel kennis met zich mee naar het team, vooral voor de renners die de noordelijke klassiekers rijden.”

De teammanager verwijst ook naar de komst van Dylan Groenewegen. “Nu we Dylan hebben gehaald, is het logisch dat we twee Nederlandse ploegleiders erbij betrekken. We kennen beide mannen erg goed en ik denk dat Tristan en Pieter qua karakter heel goed bij de teamcultuur passen. We zijn dus erg content om beiden aan boord te hebben en met hen te werken om onze grote doelen voor 2022 te behalen.”

Weening: “Het is echt een eer”

Pieter Weening kijkt eveneens uit naar de samenwerking. “Ik kijk er erg naar uit om weer samen te werken met BikeExchange. Voor mij is een enorm voordeel, omdat ik veel van de renners en stafleden nog ken. Het is echt een eer om voor zo’n goed en sterk team als dit te werken. Ik ben erg dankbaar voor de kans die ze me hebben gegeven en ik hoop dat we snel kunnen beginnen met bouwen, zodat we resultaten kunnen behalen met alle leden van het team”, zegt de Fries.

Hoffman, die eind 2020 moest vertrekken bij (destijds) Bahrain-McLaren, is ook blij aan de slag te kunnen bij BikeExchange. “Ik hou echt van de cultuur van de ploeg en van hun manier van koersen. Ze rijden altijd agressief, willen altijd meer winnen en willen ook grote wedstrijden winnen. Ik hoop daarbij te kunnen helpen”, geeft de voormalig klassiekerspecialist aan.