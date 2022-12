Pierre Rolland (36) hangt koersfiets aan de wilgen

De wielercarrière van Pierre Rolland zit erop. De 36-jarige Fransman wilde eigenlijk nog een jaar doorgaan in de kleuren van B&B Hotels-KTM, maar heeft na het hele B&B-debacle nu toch besloten om zijn fiets aan de wilgen te hangen.

Rolland is niet over één nacht ijs gegaan: hij speelde al een week met het idee om te stoppen met wielrennen. “Ik heb contacten, ik kan wellicht doorgaan. Maar ik heb ook de optie om te stoppen, ik heb plannen voor mijn verdere carrière. Mijn loopbaan is in zekere zin al gemaakt, dus voor mij is het niet de allermoeilijkste dag. De jonge mensen, de staf, de mechaniekers, degenen die geen andere ploegen hebben benaderd en zichzelf in deze situatie terugvinden, voor hen is het moeilijk.”

De ervaren klimmer slaat, na een profcarrière van maar liefst zestien jaar, nu een andere weg in. “Ik had graag gezien dat het avontuur was voortgezet, maar het lot besliste anders. Er waren contacten, maar ik heb die ploegen aangeraden om voor een jongere ploegmaat te gaan in plaats van dat ik zelf koste wat kost onderdak wilde vinden. Ik heb genoeg kansen gehad om me te bewijzen. Ik heb nog veel mooie projecten. Ik zal jullie snel op de hoogte brengen”, zijn de belangrijkste woorden in een afscheidsvideo op social media.

Rolland begon zijn profavontuur in 2007 in dienst van Crédit Agricole. De Fransman wist zich als beloftevolle klimmer al snel in de kijker te rijden. Zo boekte hij in zijn debuutjaar meteen zijn eerste profoverwinning in de Tour du Limousin. Rolland bleek in de daaropvolgende jaren geen veelwinnaar, maar wist zo nu en dan wel een prestigieuze zege binnen te halen.

Tourtriomfen

Zijn definitieve doorbraak beleefde hij in de Tour de France van 2011. In dienst van het zo goed presterende Europcar werd hij namelijk tiende in het eindklassement, maar won hij bovenal een gedenkwaardige laatste bergetappe met aankomst op Alpe d’Huez. Rolland bleek al snel geen eendagsvlieg. Zo won hij in de Tour van 2012 opnieuw een Alpenrit (die naar La Toussuire) en werd hij achtste in de eindafrekening.

Rolland bleef de daaropvolgende jaren goed presteren in het rondewerk, met korte eindklasseringen in de Tour de France (11e in 2014 en 10e in 2015) en de Giro d’Italia (4e in 2014). In die laatste ronde won hij bovendien een etappe. In de laatste jaren van zijn carrière stond Rolland vooral te boek als een rasaanvaller, man voor de vroege vlucht en mentor voor de jongere renners binnen zijn ploeg. Echt grote (individuele) successen bleven uit.