Jérôme Pineau doet binnenkort zijn verhaal: “Ik hoop voor Parijs-Nice”

Jérôme Pineau zal binnenkort meer vertellen over de beweegredenen achter het opdoeken van de B&B Hotels-KTM-ploeg. Dat heeft de oud-renner laten weten aan de Franse sportkrant L’Équipe. “Nu is het nog te vroeg, maar ik zal het zeker doen.”

Het verhaal van B&B Hotels-KTM is inmiddels bekend. De Franse formatie had vorig jaar nog grootse plannen richting de toekomst en wilde – met een nieuwe sponsor aan boord – de volgende stap zetten. De beoogde sponsordeal met de stad Parijs liep op een gegeven moment echter vast en Pineau slaagde er niet meer in om een alternatieve gelschieter te vinden. Het aanvankelijk zo ambitieuze B&B Hotels hield zo op te bestaan, met alle gevolgen van dien.

Rondom teambaas Pineau bleef het vervolgens lange tijd stil, maar de inmiddels 43-jarige Fransman heeft nu aangegeven dat hij binnenkort weer in de publiciteit zal treden om zijn kant van het verhaal te vertellen. “Het is nu nog te vroeg, maar ik zal het zeker doen. Het is de bedoeling dat ik over een aantal weken naar buiten zal komen met mijn verhaal. Ik hoop het te doen voor de start van Parijs-Nice. Er zijn eerst wat dingen die ik moet herstellen.”

Sportkrant L’Équipe meldt verder nog dat meerdere oud-renners van B&B Hotels-KTM zich hebben gemeld bij advocaat Romuald Palao. Volgens Palao zijn de nog uit te betalen salarissen over 2022 nu gereguleerd, en kunnen renners zelfs nog een vergoeding eisen.