Rolland overweegt te stoppen en neemt het op voor Pineau: “Denk dat hij is opgelicht”

Pineau hoopt nog op een wonder, maar het lijkt er sterk op dat B&B Hotels-KTM volgend jaar niet in het peloton te zien zijn. Ook niet als Continental-team. Mocht de ploeg wel op dat niveau verdergaan, dan zal dat zonder Pierre Rolland zijn. De 36-jarige Fransman zal niet op continentaal niveau koersen, vertelt hij in gesprek Ouest France. In het desbetreffende interview neemt Rolland het wel op voor Pineau.

“De situatie is niet gemakkelijk, dat is duidelijk”, zei Rolland, die de voorbije vier seizoenen voor B&B Hotels reed, op woensdag. “Ik hoop met heel mijn hart dat het team nog door kan gaan op continentaal niveau, met tien jonge renners, want dat is het doel van die categorie. (…) Mijn carrière is in zekere zin al gemaakt, dus voor mij is het niet de allermoeilijkste dag. De jonge mensen, de staf, de mechaniekers, degenen die geen andere ploegen hebben benaderd en zichzelf in deze situatie terugvinden, voor hen is het moeilijk.”

Woensdagochtend was er een online meeting met de renners en Jérôme Pineau. “Hij vertelde ons dat hij er alles aan zou doen om het team een doorstart te laten maken als Continental-ploeg. (…) We weten dat dit niet hetzelfde niveau is als een ProContinental-team, dus met iets meer dan een miljoen euro moet het te doen zijn. Het is natuurlijk een stap terug, maar het is het enige waar we op kunnen hopen. Ik blijf dit project steunen, ook al zal ik er persoonlijk geen onderdeel van uitmaken.”

Weg bij B&B

Rolland zal dus hoe dan ook afscheid nemen van B&B Hotels-KTM. “Ik bied morele steun voor het project. Misschien kan ik met mijn netwerk wat helpen, ik weet het niet… Maar een stap terugdoen naar een continentaal team, dat is niet wat ik wil. Het Continental-niveau is voor jonge mensen, vind ik. Ik wil mijn carrière er niet afsluiten.” Wat is Rolland dan van plan? “Ik heb contacten, ik kan wellicht doorgaan. Maar ik heb ook de optie om te stoppen, ik heb plannen voor mijn verdere carrière. Eerlijk gezegd is het nog te vroeg om te zeggen wat ik ga doen. Ik wacht nog steeds.”

Ondertussen verdedigt hij Pineau, die ervan beschuldigd wordt dat hij veel renners en stafleden in zijn val heeft meegenomen. “Iedereen is gevallen, ja, maar Jérôme als eerste! (…) Ik denk dat sommige dingen het niet gemakkelijk voor hem hebben gemaakt, maar laten we dat Jérôme zelf uitleggen als hij dat wil. Natuurlijk geloofden we allemaal in het project, anders hadden we niet verlengd…”

Geen woede

Sommige renners zijn boos, maar bij Rolland ligt dan genuanceerder, zegt hij. “Ik ben teleurgesteld, verdrietig door de situatie, maar ik besef dat Jérôme en B&B Hotels dit ook niet gewild hebben. Er was een probleem op een gegeven moment, en ik verwacht dat Jérôme dit zelf nog uit zal leggen, maar ik denk dat ze opgelicht zijn. Het is mogelijk dat hun een droom verkocht is. Maar niemand had dit gewild.”

Rolland is Pineau dankbaar voor de kans die hij kreeg in 2019. “Ik heb vier jaar bij hem onder contract gestaan, ik ga niet bijten in de hand die me heeft gevoed. Dat betekent niet dat ik verdrietig ben, of dat ik geen vragen stel, maar Jérôme is een jonge manager, het economische landschap is erg ingewikkeld en dit type tegenslag is andere managers ook overkomen. Fouten kunnen gebeuren.”