Sprinter Jérémy Lecroq doet stap terug naar de amateurs

Jérémy Lecroq vervolgt zijn carrière bij de amateurs. De 27-jarige Franse sprinter heeft zich aangesloten bij het clubteam van Philippe Wagner Cycling. Lecroq was ploegloos na het debacle rondom B&B Hotels-KTM.

Afgelopen jaar reed de rappe Lecroq nog voor B&B Hotels-KTM, maar die ploeg kreeg de sponsoring niet rond voor 2023 en dus werd daar de stekker uit getrokken. De Fransman slaagde er vervolgens niet in om een nieuwe profploeg te vinden en dus doet hij nu een flinke stap terug.

Lecroq, die ondanks zijn rappe benen nog geen profzege wist te boeken, snelde vorig jaar nog naar een aantal ereplaatsen. Zo reed hij naar top 10-noteringen in de Saudi Tour, Boucles de la Mayenne, Deutschland Tour en zelfs de Tour de France. In die laatste ronde werd hij bijvoorbeeld zesde in de slotrit naar Parijs.

Na Alan Boileau, Maxime Chevalier, Alexis Gougeard en Adrien Lagrée is Lecroq alweer de vijfde oud-renner van B&B Hotels-KTM die terugkeert naar de amateurs. Zes andere ex-B&B-coureurs hebben inmiddels een punt gezet achter hun carrière.