Youri IJnsen • donderdag 7 december 2023 om 10:30

Debacle B&B Hotels-KTM 2022: Hoe hebben de renners het er vanaf gebracht?

Overzicht Het is vandaag 7 december en precies een jaar geleden werd bekend dat de B&B Hotels-KTM-ploeg van Jérôme Pineau ermee ophield. Dat terwijl er nochtans een aanzienlijke budgetvergroting zou plaatsvinden en er met enkele klinkende namen ook een kwaliteitsinjectie aan te pas kwam. Hoe is het met die renners afgelopen? WielerFlits schets het overzicht.

Hoe zat dat ook alweer met B&B Hotels-KTM?

En hoe liep dat af voor de renners?

Waar zijn ze terechtgekomen?

Pierre Barbier (CIC U Nantes Atlantique)

Begon het seizoen op Continental-niveau. Aanvankelijk was dat met een aantal ereplaatsen in Franse UCI-koersen, waaronder een derde plaats in La Roue Tourangelle (1.2). Later in het jaar waren Barbiers prestaties minder overtuigend. Komend jaar blijft hij actief op Continental-niveau, maar nu in Belgische dienst bij Philippe Wagner/Bazin.

Cyril Barthe (Burgos-BH)

Vond een plekje bij een profploeg, Burgos-BH. Begon het seizoen verdienstelijk, maar de tweede helft van het jaar reed de Franse Bask voornamelijk in dienst. Toch verging dat de klimmer klaarblijkelijk goed, want voor de komende twee seizoenen heeft hij een WorldTour-contract bij Groupama-FDJ.

Alan Boileau (VC Rouen 76)

Reed een half jaar op Continental-niveau bij VC Rouen 76, maar kwam na half mei niet meer in actie. Vertrok op 30 juni bij de ploeg, maar is komend jaar opnieuw ploegmaat van Barbier bij Philippe Wagner/Bazin.

Cees Bol (Astana Qazaqstan)

Zat in een package deal met Mark Cavendish en kwam zodoende – na wat Kazachs vlieg- en knutselwerk – uit bij Astana Qazaqstan. Reed de Tour de France en sprintte in een flink aantal wedstrijden naar het podium. Heeft zijn eenjarige contract met twee jaar verlengd.

Franck Bonnamour (AG2R Citroën)

Wist als een van de weinige renners van B&B Hotels-KTM meteen een WorldTour-contract te ondertekenen. Door een zware valpartij medio februari, stond hij tot eind mei buitenspel. Kwam er pas in het najaar doorheen met een aantal verre ereplaatsen. Rijd volgend jaar nog altijd voor dezelfde ploeg, die dan Decathlon AG2R La Mondiale zal heten.

Mark Cavendish (Astana Qazaqstan)

Verhuisde samen met Bol naar Astana Qazaqstan, om te proberen het Tour-record van Eddy Merckx in eigen handen te krijgen. Nu deelt de Brit dat nog – 34 ritzeges – met de Belg. Kende geen gemakkelijk jaar, maar won plots de slotrit in de Giro d’Italia en kwam daarna in Bordeaux heel dichtbij een nieuwe zege in de Tour. Een dag later brak hij bij een val zijn sleutelbeen. Fin de carrière leek in de maak, maar teambaas Aleksandr Vinokourov overtuigde Cav zijn in de Giro al aangekondigde pensioen met een jaar uit te stellen. En zo geschiedde.

Maxime Chevalier (Mayenne-V and B-Monbana)

Moest zijn heil zoeken op clubniveau. Hield dat na zes nationale wedstrijden in Frankrijk voor bekeken en zette officieel op 1 juli 2023 een punt achter zijn carrière, op amper 24-jarige leeftijd.

Jens Debusschere (Yaro-Belisol)

Vond geen ploeg en kondigde begin 2023 aan om met privésponsors toe te werken naar het Belgisch kampioenschap op de weg. Die wedstrijd reed hij niet uit en dat was meteen zijn laatste. Bleek na afloop jarenlang de spion in het peloton van Sporza te zijn geweest; een renner die anoniem de laatste praatjes in radio peloton liet optekenen.

Thibault Ferasse (gestopt)

Had meteen al aangekondigd te stoppen met koersen.

Cyril Gautier (gestopt)

Had meteen al aangekondigd te stoppen met koersen.

Alexis Gougeard (VC Rouen 76)

Won zeven keer op het Franse nationale niveau voor het clubteam uit zijn eigen stad en was ook in andere koersen dichtbij, waaronder een aantal UCI-wedstrijden. Gougeard werd beloond met een terugkeer naar de WorldTour. Cofidis besloot hem een eenjarig contract aan te bieden, die door de sterke rasaanvaller maar wat graag geaccepteerd werd.

Miguel Heidemann (Leopard TOGT)

Keerde na een jaar Franse dienst terug bij zijn oude Continental-formatie. Werd negende in de Tour de Jura (1.1), achtste in de kasseikoers GP Pérenchies (1.2) en tweede op het Duits kampioenschap tijdrijden. Won ook een bronzen WK- en EK-medaille met Duitsland op de Mixed Relay in respectievelijk Glasgow en Drenthe. Koerst komend jaar voor het Oostenrijkse Felt-Felbermayr, eveneens op Continental-niveau. Leopard TOGT hield op te bestaan.

Jonathan Hivert (gestopt)

Had meteen al aangekondigd te stoppen met koersen. Reed in zijn carrière twee keer een jaar in Nederland: in 2009 bij Skil-Shimano en in 2014 bij Belkin.

Quentin Jauregui (Dunkerque Grand Littoral)

Moest verder op clubniveau. Reed slechts drie nationale Franse koersen, vijf koersdagen in totaal. In vier ervan reed hij bij de eerste zeven. Koerst komend jaar voor een andere club: VC Amateur Saint-Quentin. Leuk feitje: in 2012 was Jauregui nog derde op het WK veldrijden voor junioren. Dat werd toen gewonnen voor Mathieu van der Poel, voor Wout van Aert.

Victor Koretzky (BORA-hansgrohe)

Kreeg het laatste plekje bij BORA-hansgrohe, dat hem verder wilde helpen met zijn transitie van mountainbiker tot wegrenner. Mede door een slepende blessure en zijn mountainbike-programma in de zomer, kwam hij slechts tot tien koersdagen. Zei zelf zijn contract verlengd te hebben, maar officieel is dat door BORA-hansgrohe nog niet gecommuniceerd. De vraag is ook of dat gaat gebeuren. Ze hebben al 29 renners vastgelegd, terwijl talent Giovanni Aleotti ook nog in afwachting is. Het gerucht gaat dat Koretzky zich volgend jaar met Specialized weer volledig op het mountainbiken richt.

Adrien Lagrée (Sojasun espoir-ACNC)

Keerde terug bij het clubteam waar hij begon met fietsen. Werkte een sterk seizoen af op het Franse nationale niveau, maar kon de stap hogerop niet maken. Blijft op clubniveau actief, maar vanaf 2024 is dat bij Team Bricquebec Cotentin.

Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck Development Team)

Toptalent Axel Laurance werd opgevist door de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck, met de garantie dat hij vanaf 2024 bij het WorldTeam terecht zou kunnen. Allesbehalve een slechte keuze van de broers Roodhooft, want zo kon Laurance nog een jaar extra rijpen en dat deed hij met een paar mooie ereplaatsen en overwinningen. Daarbij één heel grote vis: de 22-jarige Fransman soleerde naar de wereldtitel bij de beloften in Glasgow.

Jérémy Lecroq (Philippe Wagner Cycling)

Reed vorig jaar nog de Tour de France uit, maar kon na het debacle bij B&B Hotels-KTM enkel terecht bij een clubteam. In de UCI-koers Le Tour des 100 Communes (1.2) miste Lecroq in zijn eerste koers op een haar de zege, maar dat was ook meteen het hoogtepunt. Komend jaar komt de Parijzenaar uit voor het continentale St Michel-Mavic-Auber93.

Cyril Lemoine (gestopt)

Had meteen al aangekondigd te stoppen met koersen.

Eliot Lietaer (gestopt)

Zocht na het definitieve opheffen van de ploeg tevergeefs naar een nieuwe werkgever, maar slaagde daar niet in.

Julien Morice (gestopt)

Had meteen al aangekondigd te stoppen met koersen.

Luca Mozzato (Arkéa-Samsic)

Versierde in een eerder stadium al een WorldTour-contract. Reed namens Arkéa Samsic de Tour de France uit en won in het najaar zijn eerste twee profkoersen. Was met een heel aantal UCI-punten ook belangrijk voor de Franse promovendus. Hij heeft nog een verbintenis tot eind 2025. Grappig detail: volgend jaar heet zijn ploeg Arkéa-B&B Hotels, waardoor hij dus opnieuw met dezelfde sponsor op zijn shirt rijdt.

Raphael Parisella (Dinan Sport)

Kon begin februari bij het Franse clubteam Dinan Sport Cycling. Maar na amper drie koersen en vier maanden hield de 21-jarige Canadees zijn carrière voor bekeken.

Maximiliano Richeze (gestopt)

Zou aan het einde van 2022 afzwaaien, maar op voorspraak van Cavendish had de intussen 40-jarige Argentijnse sprintaantrekker er nog een jaar aan vastgeplakt. Uiteindelijk klapte de deal, reed Richeze namens de Argentijnse selectie nog de Vuelta a San Juan en zwaaide hij daarna alsnog af. Wel haalde hij vervolgens hard uit naar Cav.

Pierre Rolland (gestopt)

Wilde nog een jaar doorkoersen voor B&B Hotels-KTM, maar besloot na het klappen van de ploeg een punt achter zijn lange loopbaan te zetten.

Sebastian Schönberger (Human Powered Health)

Werd opgevist door Human Powered Health, maar kon zich daar amper onderscheiden. Wel won hij in een aantal

koersen een punten- of bergklassement en eindigde de 29-jarige Oostenrijk als tiende op het WK Gravel. Ook zijn Amerikaanse ploeg houdt er aan het einde van dit jaar mee op en het is nog onduidelijk waar zijn toekomst ligt.

Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck)

Koos eieren voor zijn geld en tekende bij Alpecin-Deceuninck nog voordat Pineau aangaf dat het niet meer ging lukken. Loodste Jasper Philipsen in de jongste Tour de France naar ritzeges en maakt ook komend jaar nog deel uit van het Belgische WorldTeam. Sinkeldam viert in februari zijn 35ste verjaardag.

Nick Schultz (Israel-Premier Tech)

Kon vlak voor kerstmis voor één jaar terecht bij Israel-Premier Tech. Het gedegradeerde ProTeam vond zijn draai en die liefde was wederzijds. Ploegeigenaar Sylvan Adams verlengde al op 1 mei zijn contract met nog eens twee jaar. “Dit team heeft mijn carrière gered”, waren de letterlijke woorden van de 29-jarige Australiër. Hij reed daarna ook de Tour de France uit.

Jordi Warlop (Soudal-Quick-Step Development)

Kon geen plek meer vinden bij een profteam en belde toen zelf Patrick Lefevere op. De Belgische teammanager maakte voor Warlop (27) een plekje vrij bij de opleidingsploeg van Soudal-Quick-Step. Via de mixregel kon hij ook een aantal keer met de hoofdmacht mee. Het werk dat hij daar verzette met een aantal mooie ereplaatsen in 1.1-koersen, werd beloond met een tweejarig profcontract bij het WorldTeam van Lefevere.

Stephen Williams (Israel-Premier Tech)

Vond vlak nadat bekend werd dat B&B Hotels-KTM er voor 2023 niet zou komen onderdak bij Israel-Premier Tech. Werd achtste in een loodzware editie van Eschborn-Frankfurt, reed daarna de Giro d’Italia uit en won in augustus de Arctic Race of Norway. Enkele weken later maakte de Israëlische ploeg bekend dat ze het contract van de Britse klimmer met twee jaar hebben verlengd.