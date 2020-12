Pidcock: “Hoopte dat Wout en Mathieu naar elkaar zouden kijken”

Tom Pidcock stevende lang af op een memorabele zege in de Wereldbeker van Namen, maar de jonge Brit werd in volle finale alsnog voorbijgestreefd door de latere winnaar Mathieu van der Poel en Wout van Aert. “Ik denk niet dat ik de perfecte race reed, maar dit is wel de beste manier voor mij”, blikt Pidcock terug.

“Ik heb mijn eigen wedstrijd gereden”, aldus de Brit, die uiteindelijk derde werd op elf seconden van wereldkampioen Van der Poel. “Vandaag had ik het geluk niet aan mijn zijde. Ook met een beetje meer energie in de slotronde had ik tweede kunnen worden, denk ik. Maar winnen ging niet lukken. Daar lieten ze het gat nooit te groot voor worden.”

‘Heb gestreden met de twee koningen van de cross’

Pidcock weet dat hij sterker is als hij solo aan kop rijdt. “Het is moeilijk om te zeggen, maar ik rijd beter van voren. Zo heb ik dat ook veel gedaan bij de junioren en de beloften. Als ik in de wielen moet rijden, ben ik niet zo goed. Daarom denk ik dat dit vandaag voor mij wel de juiste manier was om te koersen”, stelt de winnaar van de cross in Gavere.

Pas in de finale wisten Van Aert en Van der Poel het gat met Pidcock te dichten. De Brit wilde graag profiteren van die tweestrijd. “Ik hoopte dat ze naar elkaar zouden kijken. Maar Wout deed wat werk om terug aan te sluiten, en daarna viel Mathieu aan. Een podiumplaats is goed voor mij, en ik heb mogen strijden tegen de twee koningen van de cross”, aldus een trotse Pidcock.