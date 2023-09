maandag 25 september 2023 om 10:22

Philippe Gilbert voorziet ‘catastrofale gevolgen’ als fusie Plugge-Lefevere doorgaat

Philippe Gilbert is geen voorstander van de op handen zijnde fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. De Belgische wereldkampioen van 2012 denkt dat de gevolgen de wielersport weinig goed gaan doen. Hij neemt zelfs het woord catastrofaal in de mond.

“Opnieuw is er een episode over een fusie voor Decolef”, schrijft de inmiddels 41-jarige Gilbert op sociale media. Decolef is de bedrijfsnaam achter Soudal Quick-Step en heeft Patrick Lefevere als CEO. Hij zou de afgelopen maanden samen met Jumbo-Visma-baas Richard Plugge gewerkt hebben aan een fusie tussen beide teams.

“Zal dit daadwerkelijk concreet worden?”, vraagt Gilbert, die van 2017 tot en met 2019 onder Lefevere koerste, zich af. “Een fusie tussen Decolef en de ploeg van Richard Plugge zou catastrofale gevolgen hebben voor de economie van het professionele wielrennen.”

Een samenvoeging van de twee beste teams uit Nederland en België is momenteel nog altijd onderwerp van gesprek, wist WielerFlits zondagavond te melden. Volgens ingewijden is het een kwestie van tijd voordat deze spectaculaire en verrassende fusie wordt beklonken. Plugge zou de CEO worden, Lefevere onderdeel van de Raad van Commissarissen en Merijn Zeeman de hoofdcoach.