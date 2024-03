zondag 24 maart 2024 om 16:27

Mads Pedersen klopt Mathieu van der Poel in Gent-Wevelgem na spannende tweestrijd

Mads Pedersen heeft zondag Gent-Wevelgem 2024 gewonnen na een spannend duel met Mathieu van der Poel. Na een vermakelijke editie van ruim 253 kilometer, die al in De Moeren openbrak door waaiers en in de heuvelzone helemaal uit elkaar geslagen werd, was hij als eerste aan de meet. Van der Poel en Pedersen bleven samen over na de laatste keer Kemmelberg, waarna het achtervolgende peloton te laat op gang kwam.

De koers begon om 10.40 uur in Ieper met veel nervositeit, want in de vlakke openingsfase lagen waaiers op de loer. Na 100 kilometer koers volgde de altijd interessante passage door De Moeren, met vervolgens een eerste passage in het Heuvelland met als afsluiter de Kemmelberg. Vervolgens lagen er enkele onverharde plugstreets, gevolgd door een nieuwe heuvelfase met de Monteberg, de Kemmelberg, de Scherpenberg, de Baneberg en de derde en laatste keer ‘Kemmel’. Na de top was het nog 34 kilometer tot aan de streep.

Het duurde even vooraleer een vroege vlucht ontstond. Na ruim dertig kilometer reden Michael Mørkøv (Astana Qazaqstan), Johan Jacobs (Movistar), Kelland O’Brien (Jayco AlUla), Hugo Houle (Israel-Premier Tech), William Blume Levy (Uno-X Mobility) en Cyrus Monk (Q36.5 Pro Cycling Team) weg. Niet veel later sloten ook Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale) en Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels) nog aan. Zij reden meer dan vijf minuten weg van het peloton.

Waaierspektakel in De Moeren, samensmelting op de Baneberg

Die voorsprong verdween als sneeuw voor de zon in de fase van De Moeren. De voorspelde wind, met windstoten tot 70 km/h, stond er en scheurde het peloton in stukken. Een dertigtal favorieten reed zich daar los, met onder meer Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Olav Kooij, Tim Merlier, Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Stefan Küng. Zij slokten de kopgroep op 120 kilometer van de finish al op.

Met Bahrain Victorious, Jayco AlUla en Lotto Dstny hadden meerdere ploegen de slag gemist, waardoor het achtervolgende peloton niet stilviel. Het verschil schommelde lange tijd rond de 30 en 40 seconden en aan het begin van de heuvelzone, op de Baneberg, vond de aansluiting plaats. Een grote groep stormde zo af op de eerste keer Kemmelberg.

Van der Poel smijt met krachten op de plugstreets

Daar opende Mathieu van der Poel meteen de aanval. Mads Pedersen en Jonathan Milan zaten in zijn zog en even later sloten ook Jasper Stuyven, Tim van Dijke, Laurence Pithie en Rasmus Tiller aan. Het peloton, met bijna alle sprinters, volgde op een halve minuut. Lidl-Trek speelde het overtal uit door Milan vooruit te sturen. Hij begon met 25 seconden voorsprong aan de eerste onverharde plugstreet.

Achter hem smeet Van der Poel met zijn krachten op de gravelwegen. Alleen Pedersen en Pithie konden hem volgen. Stuyven haakte af met een lekke band, Van Dijke en Tiller werden strak uit het wiel gereden. Van der Poel en co wisten het gat met Milan wel te dichten, waardoor vier koplopers op de tweede keer Kemmelberg afgingen. Het peloton volgde na de drie plugstreets op 50 seconden en werd aangevoerd door BORA-hansgrohe en Visma | Lease a Bike.

Vlak voor de tweede keer ‘Kemmel’ kwam het peloton gevaarlijk dicht bij de koplopers. Vooraan bleek Pedersen de beste op de kasseienklim, al konden Van der Poel en Pithie nog wel mee in de afzink. De achtervolgende groep van ruim 30 renners volgde daar op slechts 20 seconden, waardoor nog veel mogelijk was in het laatste koersuur.

Met moeite kan Van der Poel versnelling Pedersen volgen

Hugo Page en Ben Turner gingen vervolgens in de achtervolging, terwijl Lidl-Trek en Groupama-FDJ daarachter voor afstopwerk zorgen. Het was stilte voor de storm vlak voor de laatste keer Kemmel op 35 kilometer van de finish. Daar ging Pedersen volle bak omhoog, waarmee hij Van der Poel in het defensief dwong. De wereldkampioen had alle moeite, maar zat wel in het wiel van de Deen.

Pithie loste al vroeg op de Kemmelberg, maar zag de twee koplopers nog rijden in de afdaling. Daarna liep het verschil snel op, omdat Van der Poel en Pedersen goed samenwerkten. In het peloton, dat op meer dan een minuut volgde, was de samenwerking in eerste instantie niet goed. Pithie, Page, Turner en de nog ontsnapte Anthony Turgis zwommen daar nog tussen, maar dat was ook op ruim een minuut.

Maar de vogels waren toch wel gaan vliegen. Pedersen en Van der Poel bundelden de krachten, hielden het peloton ruim achter zich, en maakten zich op voor een spannende tweestrijd in de straten van Wevelgem. Soudal Quick-Step, Visma | Lease a Bike en BORA-hansgrohe deden er nog alles aan in de achtervolging. Daardoor liep het gat in de laatste 10 kilometer nog wel terug, maar het peloton kwam te laat.

Machtssprint Pedersen is Van der Poel te veel

Van der Poel en Pedersen wisten wat ze te doen stond. Van twijfel was geen sprake, al begon het pokeren dan toch in de laatste twee kilometer. De Deen deed meer kopwerk en werd in de slotkilometer de kop opgedwongen door de wereldkampioen. Dat deerde Pedersen niet. Hij maakte er een lange sprint van, een van liefst 300 meter. Van der Poel probeerde het wel, maar kwam nooit langszij, waarna zijn benen volliepen op 50 meter van de meet en Pedersen won.

Het aanstormende peloton kwam nog gevaarlijk dichtbij. Jordi Meeus verraste met de derde plaats, vlak voor Jasper Philipsen (vierde), Jonathan Milan (vijfde) en Olav Kooij (zesde). Tim Merlier en Dylan Groenewegen eindigden ook nog in de top-10.