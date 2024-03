zondag 24 maart 2024 om 16:53

Mathieu van der Poel accepteert verlies tegen Mads Pedersen: “Had weinig vertrouwen in mijn sprint”

Mathieu van der Poel heeft enorm afgezien in Gent-Wevelgem, erkende de wereldkampioen nadat hij tweede was geworden achter Mads Pedersen. Zij bleven over na de laatste keer Kemmelberg en gingen sprinten om de overwinning in Wevelgem. “Maar ik had heel weinig vertrouwen in mijn sprint, als ik eerlijk ben”, kon Van der Poel nog lachen in zijn eerste reactie.

“Ik heb echt enorm afgezien vandaag. Op de tweede keer Kemmelberg lag ik er al bijna af bij Mads en de laatste keer was het alleen proberen om het wiel te houden. De sterkste heeft gewonnen”, aldus de kopman van Alpecin-Deceuninck, die dus wel besloot om door te rijden met Pedersen terwijl Jasper Philipsen nog in de groep achter hem reed. “Je moet op een gegeven moment een beslissing maken.”

“Als wereldkampioen wil je ook wel meerijden in die situatie, en Jasper wint de sprint ook niet”, wijst Van der Poel op de pelotonsprint waar Philipsen in de strijd om de derde plaats nog verloor van Jordi Meeus. “Dus dat is altijd makkelijk praten. Ik moest daar meerijden en het proberen.”

Gent-Wevelgem werd door de wind en de omstandigheden een zware koers, erkende Van der Poel. “Het was toch wel slopend. De koers van vrijdag nam ik nog mee”, blikt hij terug op de E3 Saxo Classic die hij nog solo won. “Maar Mads reed die ook, dus dat is geen excuus. Maar hier heeft de sterkste gewonnen. Ik had zeker niet de benen van vrijdag. Ik heb mij soms op karakter erover getrokken en had graag gewonnen, maar er was er eentje sterker.”