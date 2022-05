Pello Bilbao over gedeeld kopmanschap: “We zullen zien waar we staan na een week”

Pello Bilbao is een van de schaduwfavorieten voor de Giro d’Italia. De Spanjaard heeft met Mikel Landa een sterke ploegmaat bij Bahrain Victorious voor het Italiaanse gebergte. Bilbao wil dan ook de sterkte van de ploeg gebruiken om aanvallend te koersen: “Ik denk niet dat we tot de laatste week kunnen wachten om iets te proberen.”

De 32-jarige renner uit Guernica reed naar verschillende top-10 plaatsen in etappekoersen van een week dit seizoen. Zo werd hij derde in de UAE Tour, negende in Tirreno-Adriatico, vijfde in de Ronde van het Baskenland en vierde in de Tour of the Alps. “Ik heb veel geleerd, ik ben sterker en volwassener geworden. Ik heb het gevoel dat ik nog steeds beter word”, aldus Bilbao op de persconferentie voor de start van de Giro.

De Spanjaard stelt zich ook op als een goede ploegmaat. “Ik sta ter beschikking van de ploeg. Ik heb getoond dat ik er kan staan wanneer het van mij wordt gevraagd. Mikel (Landa, red.) zal de grootste verantwoordelijkheid hebben. Ik ben gemotiveerd om hard te rijden, om te vechten voor een etappe of voor het algemeen klassement. Ik ga met een goed gevoel deze Giro in.”

“Ik denk niet dat we met deze ploeg tot de laatste week moeten wachten om iets te proberen. Natuurlijk, als we in een goede positie zitten, kunnen we wat meer defensief rijden.” Bilbao ziet bovendien ook geen nadelen aan het feit dat hij het kopmanschap kan delen met Landa: “Ik zie niet in waarom ik mezelf beperkingen zou opleggen. We zullen zien waar we staan na een week, dan kunnen we een betere beslissing nemen over wie de leiding krijgt.”