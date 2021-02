Patrick Van Gansen schuldig aan intimidatie: schorsing tot eind 2022

Patrick Van Gansen is door de UCI geschorst tot eind 2022 vanwege intimidatie van een aantal wielrensters. De ex-manager van vrouwenploeg Health Mate-Cyclelive werd vorig jaar door de ethische commissie van de UCI ook al schuldig bevonden aan het overtreden van de ethische regels van de wielerunie. De disciplinaire commissie heeft dat besluit overgenomen.

Nu Van Gansen schuldig is bevonden, heeft de tuchtcommissie van de UCI hem een schorsing opgelegd van ruim twee jaar. Die straf gaat met terugwerkende kracht in op 16 april 2020 en loopt door tot 31 december 2022. In die periode mag Van Gansen geen enkele functie in de wielersport uitoefenen.

Daarnaast moet de Belgische manager een cursus volgen over seksuele intimidatie op het werk. Dat is een aanvullende maatregel die de tuchtcommissie heeft opgelegd. Mocht Van Gansen na 2022 terug willen keren in de wielersport, dan is het een voorwaarde dat hij aan die cursus heeft meegedaan voordat hij een nieuwe licentie krijgt.

Ongewenst gedrag

Van Gansen werd in juni 2019 door meerdere rensters beschuldigd van ongewenst gedrag. De UCI opende een onderzoek, maar stelde na nieuwe aantijgingen zijn beslissing uit. In april 2020 liet de wielerunie weten dat Van Gansen schuldig is bevonden op basis van een door een onafhankelijk bureau uitgevoerd onderzoek, dat zich baseert zich op een aanzienlijk aantal verklaringen die betrekking hebben op meerdere jaren.