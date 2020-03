Aanvullend onderzoek naar Patrick Van Gansen na nieuwe aantijgingen zaterdag 21 maart 2020 om 12:37

De ethische commissie van de UCI heeft wegens nieuwe aantijgingen haar beslissing uitgesteld in het onderzoek naar Patrick Van Gansen, die het voormalige Health Mate-CycleLive Team leidde. Er volgt nu een aanvullend onderzoek.

Een oud-renster van Health Mate-CycleLive, die anoniem wilde blijven, vertelde aan Cyclingnews dat ze een formele klacht ingediend had bij de ethische commissie van de UCI en een getuigenis afgelegd had aan de externe instantie die de reeks aantijgingen onderzocht. Ze beschuldigde Van Gansen van geweld en ongewenst gedrag en beweerde getuige te zijn geweest van ongewenst gedrag jegens haar voormalige ploeggenote Esther Meisels.

“De ethische commissie heeft de conclusies van de onderzoekers ontvangen”, liet een zegsman van de UCI weten aan Cyclingnews. “De ethische commissie heeft een besluit genomen. De rapportage aan de tuchtcommissie voor het opleggen van een eventuele straf werd echter opgeschort wegens het indienen van nieuwe beschuldigingen door een atlete, waarbij de vermeende feiten onderwerp zijn voor een aanvullend onderzoek.”

Bang om baan te verliezen

De renster ondernam, naar eigen zeggen, niet eerder actie omdat ze bang was haar baan te verliezen. Ik wil tegen mijn voormalige ploeggenoten zeggen dat het me spijt dat ik bang was om mijn werk te verliezen in plaats van hen te steunen op het moment dat ze de ploeg verlieten. Hij betaalde me niet meer en werd steeds agressiever en bedreigender naar mij, totdat ik gedwongen werd om te vertrekken. Misschien ben ik te laat. Ik had eerder naar buiten moeten treden.”

Van Gansen verwerpt alle beschuldigingen van misbruik en ongepast gedrag in de nieuwe klacht en de drie voorgaande klachten, die zijn ingediend bij de ethische commissie. Hij gaf eerder al aan dat hij juridische stappen zou ondernemen om zijn naam te zuiveren. Naar eigen zeggen wil hij nu een tegenklacht in te dienen, waarin hij de renster beticht van onder andere het niet terugbrengen van ploegmateriaal, intimidatie, samenzwering en laster.