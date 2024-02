woensdag 7 februari 2024 om 08:52

Patrick Lefevere ziet niets in ‘wisselidee’ Unzué: “Bullshit, ik kijk al uit naar de VAR”

Eusebio Unzué, sinds jaar en dag teammanager van Movistar, heeft in gesprek met L’Équipe het idee geopperd om een wisselsysteem in te voeren in het wielrennen. De Spanjaard wil de koers zo een wat meer menselijk gezicht geven. Zijn collega-teambaas Patrick Lefevere is duidelijk geen voorstander.

Als het aan Unzué ligt, moeten ploegen in de toekomst een renner kunnen vervangen als deze in de eerste week van een grote ronde noodgedwongen af moet stappen. “Alle ploegen bereiden zich voor met tien à elf renners. Op het laatste moment laten we er dus altijd twee of drie thuis. Heb je dan geen recht op een oplossing, als er iemand uitvalt? Natuurlijk mag je niet wisselen voor technische of tactische redenen.”

“Maar in het voetbal was wisselen jarenlang ook niet toegestaan… Waarom niet proberen, testen? Laten we een stap vooruit zetten en kijken hoe het iedereen bevalt. We hebben verandering nodig.” Wielrennen is “de meest onbeweeglijke sport die er bestaat”, aldus Unzué. “We blijven dingen doen zoals veertig jaar geleden, toen ik begon. Maak de regels eens wat menselijker. Wees niet zo grof, zo overdreven onmenselijk.”

“We gaan er toch geen watjes van maken?”

Patrick Lefevere is niet akkoord en legt in gesprek met Het Laatste Nieuws uit waarom. “Ik ken Unzué al lang. Hij meent het goed, maar hij is soms te lief. In dit geval ben ik het niet met hem eens. Met deze regel veeg je de hele historiek van de grote rondes weg. Het is net de uitdaging om drie weken vol te houden. Tour, Giro en Vuelta duren 21 dagen, geen 17 of 15. Ik denk ook menselijk, maar we gaan er toch geen watjes van maken?”

“Helaas horen vallen en ziek worden erbij”, is de Belgische teambaas van mening. “Een groot deel van het succes van je team zit hem in de veerkracht, in het kunnen overschakelen naar een plan B. Dat zijn de momenten waarop de grote kampioenen opstaan, terugslaan na een tegenslag – dat is wat de mensen willen zien. Koers is boksen: het is niet omdat je op een bepaald moment in de touwen hangt, dat je de kamp verliest.”

Misbruik

Volgens Lefevere is het ook onmogelijk om een waterdicht systeem te creëren. “Koers is geen voetbal. Wie gaat bepalen wanneer een blessure of ziekte echt is? Ik kijk al uit naar de VAR. Die zal absoluut onpartijdig zijn en ongetwijfeld uit Franse dokters bestaan… Nee, hier gaan we een punthoofd van krijgen. Ik ga dit niet tegenhouden, maar ik ga het ook niet steunen. Het zal voor het wielrennen na Lefevere zijn.”