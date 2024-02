dinsdag 6 februari 2024 om 09:15

Movistar-manager komt met opvallend voorstel: “Waarom staan we geen wissels toe ​​in grote rondes?”

Eusebio Unzué, sinds jaar en dag teammanager van Movistar, heeft in gesprek met L’Équipe het idee geopperd om een wisselsysteem in te voeren in het wielrennen. Ploegen moeten een renner kunnen vervangen als deze in de eerste week van een grote ronde noodgedwongen af moet stappen, klinkt het.

“Waarom zouden we geen wissels toestaan in grote rondes, als iemand in de eerste week noodgedwongen moet opgeven”, werpt Unzué de vraag op. “Alle ploegen bereiden zich voor met tien à elf renners. Op het laatste moment laten we er dus altijd twee of drie thuis. Heb je dan geen recht op een oplossing, als er iemand uitvalt?”

“Natuurlijk mag je niet wisselen voor technische of tactische redenen”, vervolgt Unzué. “Maar in het voetbal was wisselen jarenlang ook niet toegestaan… Waarom niet proberen, testen? Laten we een stap vooruit zetten en kijken hoe het iedereen bevalt. We hebben verandering nodig.”

“Maak de regels eens wat menselijker”

De 68-jarige teammanager vindt dat er in het wielrennen een gebrek aan menselijkheid is. Als voorbeeld geeft hij ook dat renners na een val vaak kilometerslang door moeten rijden, voordat er bij de finish pas echt onderzoek gedaan wordt naar hun blessures. “Is een val niet reden genoeg om in een ambulance te stappen en de volgende dag te kunnen starten zonder de rit uit te hebben gereden?”, vraagt hij zich af.

Wielrennen is “de meest onbeweeglijke sport die er bestaat”, aldus Unzué. “We blijven dingen doen zoals veertig jaar geleden, toen ik begon. Maak de regels eens wat menselijker. Wees niet zo grof, zo overdreven onmenselijk.”

Enric Mas

Het komt regelmatig voor dat klassementsfavorieten in de eerste week van een grote ronde ten val komen. Unzué weet daar alles van. In de Tour de France van vorig jaar ging zijn kopman Enric Mas al in de openingsrit onderuit, waarna hij de koers moest verlaten met een breuk in zijn schouderblad. Richard Carapaz, de vooruitgeschoven pion van EF Education-EasyPost, reed de eerste etappe in het Baskenland nog uit na een val, maar stapte op dag twee niet meer op. Hij had een breuk opgelopen in zijn knieschijf.