Patrick Lefevere: “Voor mij is Sam Bennett het toppunt van mentale zwakte”

Patrick Lefevere gaat in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad in op mentale problemen in het wielrennen. Aanleiding daarvoor is de situatie van turnster Simone Biles, die zich vanwege mentale problemen heeft teruggetrokken uit de Olympische Spelen. Daarbij kijkt Lefevere ook naar zijn huidige selectie bij Deceuninck-Quick-Step. “Voor mij is Sam Bennett het toppunt van mentale zwakte”, schrijf hij.

“Ik heb nooit labiele mensen in mijn ploeg gehad, maar wel ­speciallekes“, aldus Lefevere. “In de huidige ploeg heb je Rémi Cavagna. Hij is zeker geen nerveus type, want zijn hobby is vissen, maar hij gaat soms gebukt onder de stress. Sommigen zeggen dat Remco Evenepoel niet met de fiets kan rijden, maar Rémi durfde in het begin zelfs geen bidon aannemen of zijn handen omhoogsteken als hij won. Het zit tussen de oren.”

“Zo is Tim Declercq een superslimme kerel, maar hij verkrampt wanneer hij voor eigen succes mag rijden”, geeft hij een voorbeeld. “Last but not least heb je ook nog Sam Bennett. Voor mij is hij het toppunt van mentale zwakte. Weggaan bij BORA-hansgrohe en tegen iedereen zagen dat hij er gepest werd en zo bijna depressief en failliet was, maar veertien maanden later doodleuk retourneren. Het is hetzelfde als dames die na partnergeweld toch nog ­terugkeren naar huis.”

Over het vertrek van Bennett naar BORA-hansgrohe heeft Lefevere zich al eerder uitgesproken. Zo sprak de Ierse sprinter voor de Tour de France over knieproblemen, maar trok de ploegbaas dat in twijfel. “Ik kan niet bewijzen dat hij geen kniepijn heeft, maar ik begin wel meer en meer te denken dat het meer faalangst is dan alleen maar pijn”, zei Lefevere. Ook vond hij dat Bennett weinig respect toonde voor hem.

‘Over twee maanden moeten ze niet komen zeggen dat ze moe zijn’

Deceuninck-Quick-Step heeft een renner die nog in actie moet komen op de Olympische Spelen. “Onze grootste medaillehoop moet nog starten. Michael Mørkøv rijdt op de piste de ploegkoers, een discipline waarin hij vorig jaar wereldkampioen werd”, legt hij uit.

“Ik ben een koele minnaar van wielrennen op de Spelen, maar geef mijn renners de kans op persoonlijk ­prestige. We hebben ook een ­mecanicien in Japan. Voor mij goed, maar over twee maanden moeten ze niet komen zeggen dat ze moe zijn, zoals voetballers dat na het EK durfden te zeggen tegen hun werkgevers.”