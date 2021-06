Lefevere hoort niets van Bennett: “Hij toont weinig respect voor mij”

Patrick Lefevere heeft zich opnieuw stevig uitgelaten over Sam Bennett. De Ierse sprinter moest door knieklachten de Tour de France missen, al betwijfelt de ploegmanager van Deceuninck-Quick-Step dat. Inmiddels heeft Lefevere al meer dan een week niets gehoord van Bennett. “Hij toont weinig respect voor mij”, vindt Lefevere.

“Ik heb hem een Whatsapp-bericht gestuurd vorig weekend en toen antwoordde hij: I’m on my bike. Dus ik dacht dat hij me daarna wel zou bellen, maar ik heb hem niet meer gehoord”, vertelt de ploegbaas aan de Belgische pers. “Ja sorry, ik ben de baas hé, hij moet naar mij bellen, ik niet naar hem. Hij wordt betaald tot 31 december en ik houd me correct aan het contract, maar je moet wel met twee zijn om een contract te vervullen.”

Dat vindt Lefevere respectloos van de Ier, die vorig jaar nog de groene trui wist te veroveren. Wanneer Bennett weer in actie komt, is nog niet bekend. “Het is te hopen voor hem dat hij nog koersen rijdt. Als hij dat niet doet, moet ik hem ook niet meer betalen natuurlijk”, stelt Lefevere. “Hopelijk koerst hij nog wat voor ons, anders zal het geld kosten.”

BORA-hansgrohe

Zelf gaat de manager van Deceuninck-Quick-Step nu geen contact opnemen met zijn sprinter, die na dit seizoen vertrekt naar zijn oude ploeg BORA-hansgrohe. “Ik denk niet dat hij nu nog op zijn fiets zit en er intussen al een keer niet is afgestapt om te kunnen bellen. Na de training kon hij naar mij bellen en zelf eens uitleggen wat er aan de hand was.”

Dat Bennett terugkeert naar de Duitse formatie, vindt Lefevere nog ‘het ergste van al’. “Dat zegt veel over Sam. Na nauwelijks veertien maanden tekent hij alweer bij die ploeg omdat hij er wat meer geld kan verdienen. In februari van dit jaar heeft hij al beslist om daar te tekenen, ook al mag dat officieel niet volgens de regels. Sorry, daar heb ik weinig respect voor, voor zo’n praktijken”, stelt hij.