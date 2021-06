Lefevere over Bennett: “Begin te denken dat het meer faalangst is dan alleen maar pijn”

Patrick Lefevere, ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step twijfelt openlijk aan de uitleg van Sam Bennett waarom hij heeft moeten passen voor de aanstaande Ronde van Frankrijk. Waar Bennett knieproblemen aanwijst als oorzaak van zijn forfait, denkt Lefevere dat er een andere oorzaak aan ten grondslag ligt.

Bennett zegt via officiële kanalen teleurgesteld te zijn dat hij zijn groene trui niet kan verdedigen. “De knieblessure is geen slepende blessure, maar het heeft veel impact gehad op mijn training. Er was simpelweg geen tijd genoeg meer om op tijd wedstrijdfit te raken, dat werd de laatste dagen duidelijk. Het zou niet eerlijk zijn naar het team en mezelf om er op mijn huidige niveau te racen. Ik wens The Wolfpack een succesvolle drie weken in Frankrijk toe.”

Tegen Sporza vertelt Lefevere dat hij al voelde aankomen dat Bennett niet op tijd klaar ging zijn voor de Tour. Hij twijfelt dan ook aan de lezing van Bennett. “Drie dagen voor de Ronde van België heeft hij zijn knie gestoten tegen zijn stuur. Daar heeft hij ons niks van gezegd. Toen hij aankwam, hebben we hem weer naar huis gestuurd. Dan was het een welles-nietesspelletje: wel trainen of niet trainen?

“Gisteren moest hij naar België komen, maar dan waren er weer problemen met zijn vliegtuig. Dan begin je toch rare dingen te denken”, vervolgt de uitgesproken ploegbaas. “Ik kan niet bewijzen dat hij geen kniepijn heeft, maar ik begin wel meer en meer te denken dat het meer faalangst is dan alleen maar pijn.”

De theorie dat de aanstaande transfer van Bennett een rol speelt in het verhaal sluit Lefevere niet uit. “Als dat het geval is, zou dat wel veel zeggen over hem, na alles wat ik voor hem gedaan heb. Ik heb zelfs voorschotten van boetes betaald om zijn boete bij BORA-hansgrohe te kunnen betalen. Als je me dan zo behandelt, is dat veelzeggend.”

Hoe het ook zij: tijdens de Tour gaan alle ballen op Cavendish in plaats van Bennett: “Mark was eigenlijk al vertrokken naar Italië om te trainen. We hebben hem moeten terugroepen. De verwachtingen zijn niet al te hoog. Hij is geen dertig jaar meer. Het siert hem wel dat hij nerveus is alsof hij zijn eerste koers bij de junioren moet rijden. Als hij niet wint, zal iedereen dat normaal vinden. Wint hij wel, dan zal iedereen hem op een troon zetten.”